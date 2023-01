SIN PELOS EN LA LENGUA. En un live que hizo en su cuenta oficial de Instagram, la cantante Olga Tañón decidió responder a los cuestionamientos que recibe constantemente por no saber maquillarse las cejas.

La intérprete de “¡Basta ya!” explicó que el único motivo por el que no se maquilla es porque sufrió una parálisis facial severa cuando tenía solo 17 años.

“Se me paralizó toda una parte de la cara. No me lo sé hacer (maquilla)… Hay gente que a veces dice; ‘Oye abre más un ojo que el otro’. Miren, a veces no puedo, porque bien quedé yo. Tengo a mucha gente que conozco, no precisamente amistades, que han padecido de parálisis facial y se han quedado completamente afectados, y que no han vuelto a cerrar un ojo. Eso es terrible” , dijo la intérprete conocida popularmente como “La mujer de fuego”.

Tras ello, se animó a brindar detalles del tratamiento que recibió y los efectos que sufrió durante ese periodo para recuperarse.

“Gracias a las inyecciones de vitamina de B12, que fueron casi 45, una un día sí y un día no, con terapia, con electrodos que me ponían, como ultrasonidos, que me daban un poco de corriente, pude. Pero hay gente que ni lo nota, que me dio una parálisis facil, pero fue fuerte. La comida y, especialmente los líquidos, no los sabía tomar, porque se me caían. No tenía controlado los músculos ni de los ojos ni de la boca”, agregó.

Sus fanáticos recurrieron a los comentarios para compartir su experiencia también. “Nuestra mujer de fuego, gracias a Dios que superaste esa dura prueba”, “Te entiendo yo también a mis 20 años me dio y tengo un párpado un poco más caído. En las fotos noto más”, “Este mensaje no es solo para ti mi querida Olga, si no para todas las personas que han pasado por esa prueba, pero que por la misericordia de Dios. Lo superaron”, fueron algunas reacciones de sus fanáticos.

Olga Tañón en Perú: cantante confirma fecha de su concierto en Lima

¡CONFIRMADO! Olga Tañón dará un concierto este 28 de enero en La Explanada del Parque de la Exposición, luego de que tuviera que postergar su concierto, ahora nos da la grata noticia de que finalmente arribará a nuestro país para entregarnos todos sus éxitos musicales y ponernos a bailar.

La siempre querida Olga Tañón regresa con más fuego que antes, continuando su gira “I am Back” con la cual ya viene recorriendo diferentes países de Latinoamérica.

