¡Luto mundial! No cabe duda de que la legendaria Olivia Newton-John ha pasado en la posteridad gracias a sus participaciones en la industria de Hollywood, siendo su papel en “Grease” junto a John Travolta una de sus intervenciones más destacadas a nivel actoral. Por ello, luego de deceso este lunes, miles de seguidores y fanáticos en las redes sociales comenzaron a indagar sobre su mortal enemigo: el cáncer.

Luego de que la muerte de Olivia se hiciese trending topic a nivel mundial, muchos internautas empezaron a cuestionarse sobre el pasado de la artista y su distanciamiento mediático en los últimos años, pues, como sabemos, la talentosa histrionisa venía llevando a cabo una batalla contra el cáncer de mama.

SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 16: Olivia Newton-John performs during Fire Fight Australia at ANZ Stadium on February 16, 2020 in Sydney, Australia. (Photo by Cole Bennetts/Getty Images)

De hecho, fue tanta la animadversión de esta enfermedad hacia la genial actriz de cine que tuvo que pasar hasta en 3 ocasiones por diversos tratamientos y procesos sanatorios. ¿Conoces su historia clínica? Sigue leyendo.

OLIVIA NEWTON Y SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Corría el año 1992 cuando Newton fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama, no obstante, y gracias a la rápida detección y posteriores tratamientos logró vencerlo mientras atravesaba el duelo por el deceso de su padre.

Tras ello, Newton-John optó por incursionar en el activismo contra el cáncer en Australia gracias a su fundación “Olivia Newton-John Cancer and Wellness Research”, un centro investigativo para personas que padecen cáncer y que se encuentran contra esta feroz enfermedad.

Años después, precisamente en 2013, volvió a ser detectado con dicha enfermedad, por lo que volvió al hábito de terapias y tratamientos hasta 2017, año en que volvió a ser examinada por los médicos luego de encontrarse agentes cancerígenos en su cuerpo.

“Soy una entre millones en esta lucha. No debería decir lucha... en este viaje”, dijo en 2018 durante una entrevista para el programa Sunday Show. “Mucha gente lo ve como una lucha, y cada uno está en su derecho de considerarlo como quiera. Yo lo veo como parte de mi misión”, fue lo que dijo Olivia al referirse a su enfermedad.

Para esos años, la intérprete de “Grease” padecía cáncer en su etapa IV, en otras palabras, una etapa en la que la enfermedad volvería a expandirse. De hecho, la misma estadounidense se refirió en un portal de noticias de Inglaterra.

“Estaba tan débil. Tenía un andador, un bastón y muletas, pero ahora estoy caminando”, dijo para The Guardian.

Empero, fue tal su alegría que su convivencia con la mortal enfermedad fue mucho más pacífica en comparación que sus dos primeras veces. “Ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Sentí que algo andaba mal. Es preocupante cuando vuelve, pero pensé: ‘Lo superaré de nuevo’”, indicó para el medio británico.

UNA OPCIÓN CONTRA EL CÁNCER

Gracias a su estancia en California, la actriz de películas de cine logró afianzarse un tratamiento medicinal de radiación que iba acompañado por tratamientos naturales para el dolor, siendo la marihuana medicinal uno de sus insumos más habituales.

“Mi sueño es que en Australia pronto esté disponible para todos los pacientes de cáncer y para la gente que tiene un cáncer doloroso”, señaló en una entrevista.

En pleno 2019, la nacida en Reino Unido confesó abiertamente al programa “60 minutos” que le dieron 6 meses de mida en su último diagnóstico, por lo que decidió enfocarse en vivir al máximo y dejar de lado las preocupaciones.

“Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que sea así porque te mentalizas. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”, adicionó.

UNA MUERTE DIGNA

De acuerdo a lo revelado por el portal “TMZ”, la artista del sétimo arte habría fallecido a causa de “el cáncer de mama metastásico”, siendo esta una última y cuarta vez a la que no pudo oponer resistencia.

La publicación que hizo su esposo John Easterling sobre su deceso no solamente fue una muestra del amor que tenía a su famosa mujer, sino que colocaba a Newton como “símbolo de esperanza” y de inspiración, en especial, por haber sobrevivido al feroz ataque cancerígeno en un par de ocasiones.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria”, fue el mensaje que se puede leer en Instagram.