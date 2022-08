Olivia Newton-John ya no está con nosotros. Nos quedan sus canciones, su gran papel en el cine como Sandy Olson en ‘Grease’, pero también la comedia. Así es. La cantante australiana incursionó en esa faceta en la televisión.

A raíz de su partida, muchos recordaron un especial del canal ABC de Estados Unidos, en 1976 , donde es la invitada especial y tiene que traer gente conocida del espectáculo.

Primero le pregunta a Lee Majors, quien hacía del ‘Hombre nuclear’, pero este desiste y le dice ‘si puedo traer a James Caan, Roberto Redford o Burt Reynolds’, puedo hacer mi propio show’.

Luego Olivia, vestida con falda y blazer, muy a la moda antes de la era disco, se encuentra con la ‘Mujer maravilla’, personificada por Linda Carter. “Mi nombre es Olivia, soy cantante y estoy buscando invitados para mi programa. ¿Quieres ir a mi show para cantar y bailar? ”, le pregunta.

‘Wonder woman’, le responde que tiene un espectáculo como las Andrew Sisters, pero Olivia le responde que quisiera algo como Elton John.

Olivia Newton-John falleció el 8 de agosto a los 73 años de edad. (Foto: Paramount Pictures)

Luego de defenderla de balas perdidas y dejar nock out a un policía corrupto, Linda Carter la deja sola diciéndole: ¿quiere que abandone mi lucha contra el crimen por tu show?

ANTES DE ‘GREASE’

La secuencia pertenece a 1976. Newton-John ya es una estrella de la música. Su tema Have You Never Been Mellow escaló sin problemas al primer puesto de álbumes en 1975, junto a la balada country Please Mr. Please.

Faltaban dos años para que alcance el estrellato mundial y la inmortalidad con ‘Grease’ al lado de John Travolta. Gracias a este filme de Randal Kleiser llegó al nivel de superestrella.

CÁNCER SE LA LLEVÓ

Ayer, lunes por la mañana, la vida de Olivia Newton-John se apagó debido al cáncer que padecía.

A través de sus redes sociales, el esposo de la artista, John Easterling , compartió un sentido mensaje confirmando el deceso. Según contó, la famosa falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California, rodeada de familiares y amigos.

Olivia Newton John y John Easterling en Cusco

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa de ella y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”, se lee en la publicación.

VIDEO RECOMENDADO

Álvaro Paz de la Barra vuelve a ser intervenido por la PNP tras juerguear sin Jamilia Dahabreh

TE PUEDE INTERESAR