“Ömer: Sueños robados” (“Yaralı Kuşlar” en su idioma original) se ha convertido en una de la telenovelas turcas más populares a nivel internacional, por lo tanto, los espectadores están pendientes de cada detalle de la historia de Meryem Çelik, Levent Metehanoglu y el pequeño Omer.

En el último capítulo del melodrama, que en España se emite a través de la señal del canal Divinity, Bahadir se arma de valor y le cuenta a Levent todas y cada una de las mentiras de Melis. “Melis no es una buena mujer. Ella quemó su propio vestido de novia y le echó la culpa a Meryem para que la tuvieras en un mal concepto”, explica.

Más tarde, Levent se encuentra con Meryem en el cuarto de Ömer en el hotel rural de Ağva y le pide disculpas por haberla tratado mal: “Fue Melis quien quemó el vestido, te debo una disculpa”.

Pero la hermana de Omer, cansada de as dudas de Levent, le exige que no se le acerque otra vez. “No necesito que nadie me proteja. Cada vez que estás a mi lado tu prometida me ataca. Si quieres ayudarme, aléjate de mí”, recalca antes de salir de la habitación.

¿QUÉ PASARÁ CON LEVENT Y MERYEM?

Aunque ni Levent ni Meryem se han recuperado de todo lo que se dijeron, se reúnen en un banco frente al río y se sinceran. ¿Volverán a estar juntos? Sin Melis y Tekin cerca, la pareja ya no tiene obstáculos para retomar su romance.

A pesar de su gran amor, los protagonistas de “Ömer: Sueños robados” han sufrido mucho y prefieren que todo se calme antes de dar un paso importante para su relación.

Por lo pronto, Levent confronta a Melis y a pesar de sus explicaciones, le pide que abandone cuanto antes la casa. Sin embargo, ella no está para nada dispuesta a desaparecer de su vida tan fácilmente, y menos, dejarle el camino libre para que se case con Meryem.

Por lo tanto, traza un nuevo plan para acabar con su rival para siempre, y esta vez, promete no fallar. ¿Qué hará Melis para deshacerse de Meryem? La idea de quemar el vestido y culpar a su enemigo resultó bien, ¿sucederá los mismo con la nueva trampa? Para conocer esa y otras respuestas es necesario esperar al próximo episodio de “Ömer: Sueños robados”.