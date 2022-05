“Only Murders in the Building” ya se alista para el estreno de su segunda temporada. La exitosa serie original protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez se estrenará en Latinoamérica con sus primeros dos episodios el martes 28 de junio, exclusivamente en el servicio de streaming de Star+.

Tras la impactante muerte de Bunny Folger, la presidenta de la junta del Arconia, Charles (Steve Martin, “El padre de la novia”), Oliver (Martin Short, “The Morning Show”) y Mabel (Selena Gomez, “Los muertos no mueren”), trabajan enérgicamente para desenmascarar al asesino. Sin embargo, su situación se termina por complica.

Tres adversos momentos provocan que el trío quede públicamente implicado en el homicidio de Bunny, con se convierten en el tema central del podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que piensan que ellos son los asesinos.

Es importante precisar que para esta nueva temporada, se han integrado al elenco principal las actrices Cara Delevingne, que encarnará al interés amoroso de Selena Gomez, y Amy Schumer.

“Only Murders in the Building” es de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, el creador de “This Is Us” Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

