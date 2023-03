La 95 edición de los Premios Oscar 2023 se llevará a cabo este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, Estados Unidos, donde se reconocerá a la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica que incluye actores, directores y escritores.

Como antesala de esta premiación, en esta nota se revelará detalles de quiénes son las nominadas en la categoría Mejor Actriz de los Premios Oscar.

¿Cuál es la lista de nominadas a Mejor Actriz de los Premios Oscar 2023?

La favorita de esta edición es Michelle Yeoh, quien ya ha ganado en las premiaciones que anteceden a los Premios Oscar. La protagonista de la película ‘Everything Everywhere All at Once’ triunfó en los Premios Globos de Oro y en los Premios SAG.

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

En la película ‘Everything Everywhere All at Once’, la actriz Michelle Yeoh da vida a una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

Cate Blanchett (Tár)

En ‘Tár’, Cate Blanchett interpreta a la célebre música Lydia Tár, quien está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre de su carrera. Sin embargo, el destino parece estar en su contra y solo encuentra consuelo en Petra, su hija adoptiva.

Ana de Armas (Blonde)

En ‘Blonde’, la actriz Ana de Armas da una mirada al ascenso a la fama y la épica desaparición de la actriz Marilyn Monroe, una de las estrellas más grandes del mundo.

Andrea Riseborough (To Leslie)

La película está protagonizada por Andrea Riseborough, interpretando a Leslie Rowland, una madre soltera que ganó la lotería y que se convirtió en una alcohólica tras gastar todo el dinero del premio.

Michelle Williams (The Fabelman)

“The Fabelmans” es una película prácticamente autobiográfica en la que Steven Spielberg se adentra en su historia familiar y en su amor por el cine desde que lo descubrió cuando era niño.

