La gala de los premios Oscar 2023 se realizó en la noche de este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, y Jamie Lee Curtis triunfó en la categoría Mejor actriz de reparto.

La actriz y activista estadounidense de 64 años logró consagrarse en su categoría por su interpretación en la película ‘Everything Everywhere All at Once’.

Jamie Lee Curtis recordó a sus padres fallecidos

Al subir al estrado principal para recibir su estatuilla, Jamie Lee Curtis recordó a sus padres fallecidos, los reconocidos actores Tony Curtis y Janet Leigh.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en todas las cintas que he hecho en todos estos años. Nosotros nos ganamos un Oscar juntos. Y a mi mamá y mi papá, ambos estuvieron nominados al Oscar en distintas categorías, quiero decirles que me acabo de ganar un Oscar”, dijo la celebridad entre lágrimas.

