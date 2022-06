“La casa de los famosos”, segunda temporada, sigue trayendo polémicas. La semana 7 terminó y con ella la participación de Niurka Marcos, una de las favoritas, al principio de la competencia, para quedarse con el título. No obstante, la salida de la artista cubana -entre lágrimas- no fue la única gran escena de la jornada, pues los también nominados Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni protagonizaron un intercambio de discursos.

Los nominados a ser eliminados en la casa de las estrellas en la sétima semana fueron Ivonne Montero, Osvaldo Ríos, Rafael Nieves, Salvador Zerboni y Niurka Marcos. Lamentablemente para la exvedette, su nombre fue el más votado por el público, por lo que tuvo que dejar la competición. Sin embargo, antes y después del desenlace ocurrieron un par de hechos que no pasó desapercibido.

Ambas situaciones tuvieron como estelares a Ríos y Zerboni, dos actores que han demostrado explícitamente que no son amigos y están lejos siquiera de llevarse bien. Curiosamente los dos estuvieron en serio riesgo de ser expulsados de la casa.

Es la segunda vez que ha sido nominado a ser eliminado de la casa (Foto: Osvaldo Ríos / Instagram)

“EL BESO DE LA MUERTE” QUE LE DIO OSVALDO RÍOS A SALVADOR ZERBONI

El actor portorriqueño se despedía de todos sus compañeros, como es la tradición, que todo nominado lo haga antes de que la producción señale quién es el participante que dejará “La casa de famosos”, cuando le tocó el turno de decirle adiós al también actor mexicano.

Fue en ese momento que Osvaldo Ríos lo encaró y le dio un beso en la boca a Salvador Zerboni para luego decirle lo siguiente: “Solamente quiero que sepas que en todo momento supe que fuiste tú quien organizó mi nominación y como me hubiera gustado que fueras tú el que se parara en esa puerta a darme los tres puntos y no influenciar a Laura para que me los diera ella”, le dijo el artista de 61 años.

Y agregó: “Si regresas, si es que regresas, juega de frente y no juegues estrategias conmigo, porque yo sé jugar estrategias, te deseo la mejor de las suertes”.

Al rato el mismo Ríos se acercó a Laura Bozzo y le expresó lo siguiente: “Tranquila, que yo sé cómo fue. Usted es una dama y usted aguantó ahí una, casi dos horas, por lo que usted creía y eso yo lo valoro. Él no tuvo los huev... de pararse ahí tres horas y lo que hizo fue influenciarla a usted, para que usted se parara ahí, él tenía que haberlo hecho, no tú”.

LA RESPUESTA DE SALVADOR ZERBONI AL BESO DE OSVALDIO RÍOS

Una vez que se oficializó la salida de Niurka, el actor de telenovelas de Televisa como “Abismo de pasión”, “La reina del sur” y “A que no me dejas” regresó a la casa con una actitud furibunda, pues hizo una dura afirmación.

“Aquí estoy para que me vuelvas a besar hijo de tu pu... madre”, espetó Zerboni mientras miraba a los lejos al caribeño, actor de telenovelas como “La viuda de blanco”, “Triunfo del amor” y “El juramento”. ¿Habrá otra bronca más en esta semana 8? Habrá que esperar.