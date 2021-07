Cuando todos los fanáticos esperaban el regreso a los escenarios de “OV7”, conocido en sus inicios como “Onda Vaselina”, la banda que fue la voz de muchas generaciones con sus populares temas “Shabadabada” y “Enloquéceme”, una serie de discusiones y desacuerdos entre los siete integrantes, ponen en riesgo su gira por los 30 años y una serie sobre su historia. ¿Será en principio del fin?

“Te Quiero Tanto, Tanto”, fue uno de los aclamados, pero parece que los integrantes de OV7 ya no se quieren tanto. Mariana Ochoa decidió contar su versión de los hechos y hablar sobre el distanciamiento y las recientes disputas entre sus compañeros.

¿CÓMO EMPEZARON LOS PROBLEMAS EN OV7?

Mariana Ochoa recalcó que a todos los integrantes de la agrupación los considera su segunda familia, pero lamentó que, de la noche a la mañana, algunos de sus compañeros dejaron de hablarle.

“Es muy complicado para que la mitad del grupo OV7 no me hable. Es muy complicado para mí y lo voy a decir abiertamente, pues no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me dan una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas”, lamentó la también actriz, a través de su canal de YouTube.

Aclaró que “no hay un solo culpable del distanciamiento”, de hecho, dijo que ha tratado de ser una de las mediadoras desde que se separaron de BOBO producciones.

El primero en alejarse fue Kalimba, contó Mariana Ochoa: “Me dijo: ‘Libre soy, no quiero firmar’ y eso siempre se agradece porque somos adultos. Y no volvió a contestar en el chat grupal, como que dijo: ‘Aquí terminó mi compromiso con OV7’. Lo que sí me sorprendió mucho es que La Mulata (M’balia Marichal, hermana de Kalimba) de la nada se saliera del chat, imposible de localizar; en mi caso le escribí y me dejó en visto, nunca me contestó”. El motivo por el que Kalimba no estaría en la gira es que “le desesperó que nadie se pusiera de acuerdo”.

Sin embargo, sí indicó que desde tiempo atrás cada uno de los cantantes ha expresado tener diferentes necesidades, situación que los ha obligado a tomar otros caminos y otros proyectos para poder salir adelante, especialmente desde que comenzó la pandemia ya que se suspendieron los conciertos.

“Cada uno ha buscado el camino (laboral) para salir adelante y creo, realmente, que eso es lo que está sucediendo con OV7″, puntualizó la youtuber y dijo confiar en que con el tiempo volverán a ser la familia unida que fueron durante años.

¿SE DIVIDIÓ EN DOS GRUPOS OV7?

De acuerdo con las recientes declaraciones Ari Borovoy, de los siete integrantes se formaron dos grupos: Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel; y por otro lado, Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia Marichal. Sin embargo, aclaró que no están divididos y que no están negando su asistencia en la gira. Aseguro que son diferencias sobre en qué momento de hará el show por los 30 años y debido a que son 7 integrantes, es difícil ponerse de acuerdo.

¿QUÉ PASÓ CON EL DINERO DE LA GIRA DE OV7?

Mariana Ochoa, respecto al dinero adelantado a cada integrante por la gira, explicó que los contratos son individuales no colectivos, por tanto, cada uno negocia particularmente. En ese sentido, dijo sentirse extrañada de que los medios señalaran a Lidia Ávila como la responsable de la ruptura y de haberse quedado con dinero del adelanto de la grira.

“Eso que habían dicho que Lidia había retenido dinero...cómo les gusta a las revistas hablar de dinero y de fraude. No, no pasó nada, cada quién está haciendo responsable de ese dinero que OCESA adelantó y que se le tiene que regresar pues la gira no existe en este momento”, concluyó.

La actriz y cantante expresó que previo al inicio de la pandemia por COVID-19, la empresa OCESA les otorgó a todos un adelanto de su pago por la gira de los 30 años, pero que desde el pasado mes de febrero ella está devolviendo el pago “a meses sin intereses” ya que parece ser que no habrá reunión ni gira, aunque ella si firmó el contrato.