“Amor a segunda vista” o “Volver a Amar” (Aşk Yeniden en su idioma original) es la nueva telenovela turca que se perfila como el nuevo boom en España, pues tiene los ingredientes perfectos. Y es que además de su trama de comedia romántica, sus actores principales son nada menos que Buğra Gülsoy, el protagonista de “Mi hija”; y Özge Özpirinçci, la recordada Bahar de “Mujer”.

Todo apunta a que “Amor a segunda vista” reemplazará a “Love is in the air”, que ya se acerca a su final. Divinity ya está anunciando su nueva apuesta, que en el 2016 tuvo su última emisión en Turquía.

¿DE QUÉ TRATA “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

“Amor a segunda vista” es una comedia romántica en la que los protagonistas se enamoran fingiendo su historia de amor. Viejos conocidos, Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade, coinciden por casualidad en un vuelo de regreso a Turquía, donde irán para reencontrarse y a ambos les preocupa mucho la situación. Ella no quiere contarles que su novio la ha abandonado y que ahora es madre soltera de un niño; mientras que Fatih no quiere casarse con la muchacha que sus padres han buscado para él y que fue la principal razón de su marcha.

Luego de compartir sus problemas, ambos deciden una solución: fingir que son pareja y presentarse como una joven familia ante sus incrédulos padres. Lo que no esperan es acabar enamorándose perdidamente.

(Foto: Aşk Yeniden Dizisi)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

Le telenovela turca “Amor a segunda vista” fue estrenada en Turquía, pero no tiene fecha en España. Divinity, sin embargo, ya la promociona como “próximamente”, de modo que quizá sea su apuesta para dar el relevo “Love is in the air”.

¿CUÁNTOS EPISODIOS Y TEMPORADAS TIENE “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

Le telenovela turca “Amor a segunda vista” tiene dos temporadas con un total de 59 episodios.

Primera temporada: tiene 19 episodios. Se estrenó el 10 de febrero de 2015 y concluyó el 16 de junio de 2015 en Turquía.

tiene 19 episodios. Se estrenó el 10 de febrero de 2015 y concluyó el 16 de junio de 2015 en Turquía. Segunda temporada: tiene de 40 capítulo. Se emitió del 15 de septiembre de 2015 al14 de junio de 2016.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE ÖZGE ÖZPIRINÇCI Y BUĞRA GÜLSOY?

Se especulaba que había un romance entre Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy, pero la realidad es que son grandes amigos.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La relación Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy , los protagonistas de “Amor a segunda vista”, se inició en 2015, cuando coincidieron en la comedia romántica. Después volverían a trabajar juntos en la película “Te amaré toda la vida”.

¿QUÉ TAN FUERTE ES SU AMISTAD?

Buğra Gülsoy está casado con Nilüfer Gürbüz y fueron padres de su primer hijo, Cem, quien ya tiene dos años. La amistad entre Özge y Buğra es tal que la actriz es la madrina del niño.

La protagonista de “Mujer” lleva algo más de seis años de noviazgo con Burak Yamantürk, que también es actor. La pareja no tiene planes de boda, pero ya ha formado una pequeña y bonita familia junto a su perra, llamada Bonita.

