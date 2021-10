Aunque la actriz turca Özge Özpirinçci ha participado en varias telenovelas y películas sin duda su proyecto más importante es “Mujer” o “Fuerza de Mujer” (“Kadın” en su idioma original), donde interpretó a Bahar Çeşmeli, una madre luchadora que se ve obligada salir adelante con sus dos hijos.

De hecho, la intérprete de 35 años admitió, en una anterior entrevista con Diez Minutos, que es lo mejor que ha hecho. “Ha supuesto un antes y un después en mi vida profesional” señaló. Asimismo, reveló que aceptó el papel porque le “recordó al personaje de Roberto Benigni en la película ‘La vida es bella’ y sentí que tenía que ser ella”.

Además de detalles sobre su participación en “Mujer” y lo que significó para su carrera, Özge Özpirinçci también habló sobre algunos temas personales, por ejemplo, se animó a describirse y a confesar su mayor defecto.

“Mi defecto es la impaciencia, pero estoy trabajándola y he logrado mejorar mucho”, explicó. También se describió como “inquisitiva y enérgica”, dos rasgos que la caracterizan. Además, cuenta con “conciencia cristalina”.

"Mujer" marcó un ante y un después en la vida profesional de Özge Özpirinçci (Foto: Ozge Ozpirincci / Instagram)

LA POPULARIDAD DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI TRAS “MUJER”

“Mujer” ayudó a impulsar la carrera de Özge Özpirinçci, obtener distintos reconocimientos y a conseguir ser parte de nuevas producciones y a ganar fama a nivel internacional, sobre todo en España, donde la telenovela que se emitió originalmente entre e 2017 y 2020, también tuvo mucho éxito.

Sin embargo, la protagonista de “Amor a segunda vista” (“Ask Yeniden”) no está encantanda con la fama. “Adoro actuar y me encanta mi trabajo, pero ser famoso a veces resulta frustrante. No me gusta cuando se ve invadida mi vida privada. Además, ser popular es algo temporal, pero que la gente diga que les encantó mi interpretación es una satisfacción permanente”.

Sobre los premios, dijo: “Sientan bien, incluso estar nominado para uno. Tengo algunos y me hacen trabajar más duro e intentar ser mejor persona en el set y en la vida”.

Asimismo, contó que sus objetivos profesionales implican aportar su potencial a cada escena que interpreta y aprender todo lo que pueda de la gente con la que trabaja. “Acepto lo que la vida me ofrezca, no me pongo objetivos concretos. Veo mi futuro distinto cada día, unas veces con optimismo y otras, con dispersión. Pero sé que todo lo superaré estando rodeada de mis seres queridos”, señaló respecto a sus retos.