“El Hormiguero”, programa de Antena 3 presentado y dirigido por Pablo Motos, ha logrado convertirse en uno de los programas más vistos del prime time en España. Desde su estreno, en 2006, ha contado con distintos actores, músicos, escritores y productores como invitados. Pero ¿notaste que desde hace 17 años el conductor utiliza el mismo tipo de ropa?

El miércoles 1 de febrero de 2023, durante la entrevista con Jorge López y Óscar Jaenada, quienes visitaron el plató para hablar de la nueva temporada de “Operación Marea Negra” que se estrena el próximo 10 de febrero en Amazon Prime Video, el presentador de televisión reveló la razón de su mismo look para cada entrega de su programa.

Cuando los invitados empezaron a hablar del proceso creativo de sus personajes trataron el tema del estilismo. Jorge López, recordado por interpretar a Valerio Montesinos Rojas en “Élite” comentó que él se involucra mucho con la estética. “Me metí en el estilismo, yo me involucro mucho en la construcción de lo estético”.

En respuesta, Pablo Motos hizo referencia a su estilismo como presentador de “El Hormiguero”. “Yo llevo esto desde que empecé”, dijo señalando su chaqueta de traje negra, lo que provocó las risas de las personas en el set.

Pablo Motos entrevistando a Jorge López y Óscar Jaenada en "El Hormiguero" (Foto: Antena 3)

¿POR QUÉ PABLO MOTOS USA EL MISMO TIPO DE ROPA EN “EL HORMIGUERO”?

Luego de las risas de las personas en el set, Pablo Motos explicó la razón por la que no modifica su atuendo. “Hace diecisiete años que llevo esto para no discutir con el realizador del fondo y de no sé qué. Entonces digo: ‘Voy a ponerme un uniforme y no me lo cambio’”.

“Y estoy hablando con dos tíos que cuando van a una fiesta generan expectación por cómo van”, agregó, el conductor de “El Hormiguero”, programa que se emite de lunes a jueves a las 9:45 pm. (Hora de España) a través de Antena 3.

Después, el locutor de radio, humorista y empresario español de 57 años hizo una recopilación de los diferentes looks de Jorge López y Óscar Jaenada en eventos, galas y fiestas, donde sus estilismos se miran con mucho cuidado.

“Me gusta mucho la moda. El traje corbata lo asocio a cosas malas e intento evitarlo siempre”, admitió el actor español recordado por dar vida a Luisito Rey en la bioserie de Netflix de Luis Miguel.

Por su parte, el actor chileno de 31 años que interpretó a Ramiro Ponce en la serie juvenil de Disney Channel, “Soy Luna”, expresó: “La verdad que me gusta arriesgar siempre”.