“Pam & Tommy”, serie basada en la increíble historia real detrás del primer video sexual que se hizo viral en Internet y que fue grabado por Pamela Anderson y Tommy Lee en su intimidad, estrena esta noche sus primeros tres capítulos en Star+.

La ficción, protagonizada por Sebastian Stan, Lily James, Seth Rogen, narra la historia del video, robado de la casa de la pareja por un contratista descontento, que pasó de ser una cinta clandestina de VHS a convertirse en una sensación mundial cuando llegó a la web en 1997.

La miniserie original de ocho episodios, explora la encrucijada entre la privacidad, la tecnología y la fama, rastreando los orígenes de la actual era de la televisión de la vida real hasta una cinta robada vista por millones, pero destinada a tener una audiencia de solo dos personas.

El elenco de “Pam & Tommy” lo completan Nick Offerman (“Parks and Recreation”) y Taylor Schilling (“Orange is the New Black”), y cuenta con la producción ejecutiva de Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver y Alex McAtee por parte de Point Grey, y Megan Ellison, Sue Naegle y Ali Krug por parte de Annapurna.

La serie está escrita por los productores ejecutivos Rob Siegel y DV DeVincentis, y dirigida por los productores ejecutivos Craig Gillespie. Dylan Sellers, Dave Franco, Chip Vucelich y Sarah Gubbins también están a cargo de la producción ejecutiva de la serie.

