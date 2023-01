Panic! at the Disco, banda de rock con muchísimo éxito en todo el mundo, ya no continuará haciendo música porque se ha decidido que los integrantes se separen, dejando un gran legado entre todos sus fanáticos.

El martes 24 de enero se confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales escrito por el vocalista Brendon Urie, quien aprovechó el momento para dar mayores detalles e indicar que venidera gira por Europa será la última que va a tener la agrupación, pues luego de ello ya no habrán más shows y los integrantes tomarán camino diferentes.

A cauda de esta decisión, la principal duda que ha nacido entre los fanáticos es relacionada a las razones por las que se llegó a ese punto y, a diferencia de otras separaciones, Panic! at the Disco sí menciona qué es lo que los motivó a ello, dando a entender que todo pasa por una elección de Urie.

La banda Panic! ah the Disco se disolverá este 2023 (Foto: Panic! ah the Disco / Facebook)

¿POR QUÉ PANIC! AT THE DISCO SE DISUELVE EN 2023?

La agrupación publicó un comunicado en sus redes sociales escrito por Brendon Urie, notificando el final de su historia juntos. El música cuenta que la decisión fue suya debido a que está muy próximo de convertirse en padre por primera vez, así que tiene el sueño de estar lo más que pueda en ese proceso nuevo de su vida.

“Bueno, ha sido un viaje increíble… Creciendo en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino. Pero a veces un viaje debe terminar para que comience otro nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos quizá lo han oído… ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura. Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y centrar mi atención y energía en mi familia, y por eso Panic! At The Disco dejará de existir”, compartió el artista.

Como no podía ser de otra manera, el cantante se dio un tiempo para agradecer a sus fanáticos, quienes por casi 20 años han estado mostrándoles su apoyo incondicional en los buenos y malos momentos.

Así mismo, aprovechó para enfatizar que su gira por Europa, que inicia en febrero, será la última que tenga la banda norteamericana, así que todos deben alistarse para el punto final.

“Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años. Me he sentado tratando de encontrar la manera perfecta de decirlo y realmente no puedo expresar con palabras cuánto han significado para nosotros. Ya sea que hayas estado aquí desde el principio o nos hayas descubierto recientemente, ha sido un placer, no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes. Tengo muchas ganas de veros en Europa y el Reino Unido para una última ronda juntos. Los quiere. Los aprecio. Gracias por existir”, añadió.

LA ÚLTIMA GIRA DE PANIC! AT THE DISCO