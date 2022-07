“Papás por encargo” es la nueva comedia mexicana que se estrenó este miércoles 13 de julio en Disney+ y que aborda la diversidad familiar, en una serie que promete emocionar a más de uno al mostrar a una pequeña que -junto a sus tres padres adoptivos- cruzará parte de México para unirse con su madre.

Trome.pe pudo hablar con los protagonistas de esta conmovedora historia, que relata el viaje de ‘California’ (Farah Justiniani) en un ‘road trip’ acompañada de ‘Miguel’ (Jorge Blanco), ‘Morgan’ (Michael Ronda), ‘Diego’ (Lalo Brito) para que la pequeña se encuentre con ‘Itzel’ (Fátima Molina). En el camino, un sinfín de emociones y obstáculos se les presentará, pero el amor primará por encima de todo para acabar su trayecto.

“Fue un road trip muy lindo y algo largo en preproducción por el tema de la pandemia. Sin embargo, llegamos a hacerlo con todo, al 100, estamos muy orgullosos de estar en este proyecto en el que se muestran todos estos lugares hermosos como Zacatecas, Mazatlán, Baja California Sur, entre otros. Mostrarlos es muy lindo”, dijo al respecto Farah Justiniani.

Actores descatan la importancia de mostrar una familia diferente

A diferencia de la exhibición de la familia tradicional que se ven en las producciones de Disney, “Papás por encargo” refresca dicho concepto y da una mirada diferente que permite romper sesgos y promover la empatía.

“Nos dio mucha alegría poder representar un formato diferente de familias, que tal vez no es común en los medios o en la televisión, pero lo es en la vida. Hay tantos tipos de formatos de familia, y es bonito ser parte de una de esas historias en la que alguien diga que puede representarse. Ya no es lo tradicional, que antes era como debía ser. Lo importante es la familia, el equipo, el amor. De allí tiene que ser la base”, señaló Jorge Blanco.

“Está padrísimo que Disney quiera mostrar una realidad más, como es la vida real justamente. Nos hace hacer consciencia de que debemos dejar de señalar y juzgar a los demás, porque nunca sabemos los motivos o razones. Me gusta muchísimo, es una serie que te entretiene y que está contada en un lugar muy bonito que es el amor”, agregó Fátima Molina al respecto.

Fátima Molina es parte del elenco de "Papás por encargo", la nueva serie de Disney+

El manual del papá perfecto no existe, pero el elenco destaca que en la historia, la unión de cada uno de los ‘tres padres’ logra formar una sólida figura paternal. “Cuando vean la serie van a entender por qué son tres papás. Nosotros hemos creído que, inconscientemente, fue surgiendo que los tres papás construyen a un papá. Tienen como los tres elementos del papá perfecto. Bueno, es difícil, no hay una guía que te enseñe a educar a un hijo, pero juntos se acercan a lo que podría ser un papá perfecto”, acotó Michael Ronda.

Las anécdotas de road trip del elenco de “Papás por encargo”

No todos pueden decir que han tenido experiencias en viajes al estilo ‘road trip’, aunque algunos integrantes del elenco rememoraron con nostalgia algunas anécdotas viajando así.

“A mí me pasó. Me hiciste recordar. Fue en el 2000. Tuvimos un viaje familiar, de la Ciudad de México hasta Ensenada. Tres días de road trip con la familia. Eramos como 10 personas en la camioneta, que terminó mal. Tuvimos que regresar en avión me acuerdo. Muchas aventuras vividas con la familia. Me hiciste recordar, tiene que ver con esta historia”, manifestó Lalo Brito.

"Papás por encargo", la nueva serie de Disney+

“A mí me pasó en Perú, llevé a mi más profundo yo, siempre tuve la ilusión de conocer Machui Picchu. Me invité a hacer un road trip hasta Machu Picchu, hice todo el Camino del Inca original. Fue hermoso, yo amo el Perú original. No sabes las ampollas que me quedaron también”, sentenció Michael Ronda por su parte.