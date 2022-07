El amor y las relaciones interpersonales son una caja de sorpresas, y de eso pueden dar fe los propios artistas. Y es que así como en la vida diaria, ha habido varios casos en los que se creía que el futuro de una pareja de celebridades estaba prácticamente descartado pero tiempo después, ambos siguen firmen en su relación.

A continuación mostraremos a algunas parejas de celebs que, años después de casados, siguen sólidos y unidos en su romance.

PAREJAS DE FAMOSOS QUE NO TENÍAN FUTURO PERO SE SIGUEN AMANDO

THALÍA Y TOMMY MOTTOLA

El pasado 24 de julio, la estrella de telenovelas celebró 23 años a lado de su esposo. En su cuenta de Instagram, recordó que: “Corría el año 1999 cuando me invitaste a pasar un verano en tu casa de los Hamptons. Llegué con 12 maletas, mi perrito, ¡y nunca regresé!”.

Si bien la unión se ha mantenido fuerte por más de dos décadas, al inicio tuvo la desaprobación de varias personas cercanas a Thalía. La más importante: su madre, quien le dijo que no veía un interés real del productor hacia ella, quien es 23 años más joven que él. “Quiero ver y si ese es mi destino, pues ya lo experimentaré, pero creo en él y me la voy a jugar por él”, le replicó en ese entonces a su progenitora.

VICTORIA Y DAVID BECKHAM

La pareja de ingleses siempre ha acaparado miradas y titulares por su estatus de celebridades. La primera, integrante “Spice Girls y modelo; mientras el segundo, un reconocido futbolista de la Premier League. Cientos de personas consideraron que por lo comercial de su relación, esta no iba a durar mucho. El pasado 4 de julio, celebraron 23 años de casados y, en una publicación de Instagram para marcar la ocasión, Victoria escribió: “Dicen que él no es gracioso, dicen que yo no sonrío, decían que no iba a durar”.

BIBY GAYTÁN Y EDUARDO CAPETILLO

Los actores y cantantes llegaron al altar en 1994, dos años después de haber iniciado su noviazgo y cuando ya esperaban a su primógenito. En los años siguientes, se han convertido en todo un referente de las parejas más sólidas y duraderas de la farándula mexicana, pero, según reveló Eduardo Capetillo en abril del 2021: “El 99 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían: ‘No te cases, estás cometiendo un error. Estás muy joven, te vas a divorciar’”.

(Foto: Biby Gaytan / Instagram)

GEORGINA RODRÍGUEZ Y CRISTIANO RONALDO

Dado que a Cristiano solo se le conocían novias dentro de la farándula y la española Georgina era una mujer completamente desconocida, muchos fans se apresuraron a decir en el 2017 que sería un romance de paso. No obstante, seis años más tarde, y con dos hijos en común y una familia de cinco niños, la pareja pareciese estar convencida de que su camino juntos todavía tiene para rato.

La familia Ronaldo Rodríguez reside ahora en Manchester (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

ANDREA LEGARRETA Y ERIK RUBÍN

La historia de amor de la conductora y el ex Timbiriche tampoco estuvo libre de obstáculos, especialmente por la fama de mujeriego y fiestero de él. Cuando ella le reveló a sus padres que había comenzado una relación con el cantante, su mamá lo desaprobó y cuando, meses después, le compartió la noticia de que le había pedido matrimonio, no mostró emoción alguna. Con el tiempo, el cantante se ganó la confianza de su familia política, y hoy tiene dos hijas.

La pareja junto a sus hijas (Foto: Erik Rubín / Instagram)

CATHERINE ZETA-JONES Y MICHAEL DOUGLAS

La diferencia de edad entre ambos siempre fue el principal motivo por el que se dijo que esta pareja no tenía futuro. El actor estadounidense, que en la actualidad tiene 77 años, le lleva 25 años y cuando se conocieron en 1999, más de uno pensó que sería un romance de meses. Este 2022 cumplirá 22 años de matrimonio, con dos hijos de por medio.