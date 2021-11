Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Danna García, quien da vida a Norma Elizondo en “Pasión de gavilanes”, confirmó que Michel Brown volverá a interpretar a Oscar Reyes en la segunda temporada de la exitosa telenovela colombiana. Además, contó otros detalles de la nueva entrega y reveló que actor encarnará a Juan David de adulto.

Juan David Reyes Elizondo es el hijo que tienen Juan y Norma en la segunda mitad de la primera temporada del melodrama escrito por Julio Jiménez, basándose en “Las aguas mansas” de 1994 también escrita por él.

El primogénito de los personajes de Danna García y Mario Cimarro fue interpretado por la actriz Valeria García, entonces una niña de apenas un año. Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo serán los hijos de Norma Elizondo y Juan Reyes en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”. Pero, ¿quién será el encargado de dar vida a la versión adulta de Juan David?

“Bernardo (Flores) hace de mi hijo Juan David”, informó la actriz colombiana en el Live de Instagram. “Bernardo es un actor fantástico, mexicano que yo no tenía la suerte de conocerlo, pero íbamos a hacer curiosamente una serie juntos que yo por cuestiones de la vida no acepté hacer y nos iba a poner la vida juntos. No se pudo en ese momento, pero miren ahora estamos aquí”.

¿QUIÉN ES BERNARDO FLORES?

Bernardo Flores es un joven actor mexicano de 25 años, que rápidamente se va haciendo camino en el mundo artístico de su país y también a nivel internacional. A su corta edad ha participado en producciones importantes como “Like”, “Luis Miguel: la serie” y “Como dice el dicho”. Esto hace que se perfile como una de las promesas con más proyección en la actuación de su país.

Bernardo estudió en el Centro de Educación Artística en Ciudad de México y en el 2017 hizo una de sus primeras apariciones en televisión, en la conocida serie “Como dice el dicho”. Luego participó en tres episodios de la telenovela “Caer en tentación”. En el 2018 tuvo un papel secundario en la serie del ‘Sol de México’ en Netflix.

Para enero del 2020, formó parte el elenco de la segunda temporada de “La doña” dándole vida a Lucho Navarrete, un joven con rasgos psicopáticos, líder de una banda que asesinaba mujeres.

Antes de ser parte del elenco de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, el actor participó en la serie española “Express” al lado de la actriz Maggie Civantos, recordada por su protagónico en “Vis a Vis”.