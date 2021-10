Tras el éxito que tuvo la famosa telenovela de Telemundo, Pasión de Gavilanes vuelve a las pantallas con su segunda temporada. La casa televisiva confirmó que sus protagonistas volverán a dar vida a los hermanos Reyes y hermanas Elizondo: Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) y Natasha Klauss (Sarita).

Como se recuerda, el drama fue todo un éxito por el año 2003 y los actores que robaron suspiros regresan a las pantallas. Esta segunda temporada ya empezó a grabarse y se estaría estrenando en el 2022.

“Luego del éxito mundial de la primera temporada, nos entusiasma dar inicio a la producción de Pasión de Gavilanes II y poder reunir al elenco original 20 años después para continuar esta maravillosa historia”, dijo el presidente de Telemundo Global Studios Marcos Santana.

Tras 18 años de estrenarse la novela, los actores han presentado radicales cambios físicos. Aquí te contamos un poco sobre ellos y te mostramos cómo lucen actualmente.

DANNA GARCÍA

Danna García interpretó a Norma Elizondo, esposa de Juan Reyes. La actriz ha seguido desempeñándose en grandes producciones como en la serie El señor de los cielos, donde interpretó a Violeta Estrella.

NATASHA KLAUSS

Por su parte, Natasha Klauss hizo el papel de Sarita Elizondo. En los últimos meses ha sufrido la pérdida de sus padres, pero ha sabido enfrentar los malos momentos con la actuación. La colombiana también es influencer.

PAOLA REY

Paola Rey interpretó a Jimena, quien robó suspiros por su atrevido personaje. Años después, la actriz le dio vida a Brenda en Las Muñecas de la Mafia 2.

MARIO CIMARRO

El actor que interpretó a Juan Reyes no ha cambiado mucho físicamente. Con el transcurso de los años, sus fans consideran que sigue igualito.

JUAN ALFONSO BAPTISTA

Juan Alfonso Baptista, actor que interpretó a Óscar Reyes, ha protagonizado también otros papeles en telenovelas como ‘La mujer en el espejo’ y ‘Sin senos no hay paraíso’.

MICHEL BROWN

El cantante argentino Michel Brown es uno de los actores que no regresará como Franco Reyes en esta segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’. “Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones”, indicó.