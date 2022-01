¿Qué ha pasado en “Pasión de gavilanes” 2? La telenovela de Telemundo, que se estrenará en 2022, ha sufrido un brote contagios por COVID-19 y la actriz Danna García fue la primera en contarlo a través de un tuit. Sin embargo, terminó borrándolo por motivo que contó a través de Instagram. Por ello, muchos de los seguidores de la serie se han preguntado por la salud del resto del elenco, como Mario Cimarro, Michel Brown, Paola Rey, entre otros.

Los nuevos capítulos del programa colombiano son uno de los esperados estrenos del año. Desde que se confirmó la nueva entrega, en 2021, los seguidores y nostálgicos de los Elizondo y los Reyes se animaron por lo que se contará 20 años después.

Con el tráiler y los anuncios de los responsables de la novela, se ha sabido que se retomará la popular telenovela después de dos décadas y que un crimen será el que mueva la acción en la trama, a la que se sumaron los actores originales y nuevas figuras de la actualidad.

De esta manera, “Pasión de gavilanes” tendrá más de 188 episodios, los que se vieron en la televisión y que se trasmitió a nivel internacional con gran éxito. En ese entonces, los capítulos duraban entre 41 y 48 minutos. Lejos de esa expectativa, ahora el público se ha preocupado por los contagios en el rodaje de la telenovela de Telemundo.

Parte del elenco de la telenovela “Pasión de Gavilanes” (Foto: Danna García / Instagram)

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE “PASIÓN DE GAVILANES” 2 CON LOS CONTAGIOS POR COVID-19?

La actriz Danna García fue quien se encargó de informar que en el rodaje de “Pasión de gavilanes” 2, donde trabajan más de 360 personas, se habrían dado casos de COVID-19 y que ella había estado en contacto con una maquilladora expuesta a una infectada.

“Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de covid. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que está pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente”, tuiteó, pero luego borró el mensaje.

Ante los comentarios y mensajes de sus seguidores, Danna García hizo un en vivo en su cuenta de Instagram donde contó que está bien de salud y que decidió eliminar su mensaje en Twitter por un pedido expreso.

“No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón y creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones”, manifestó la actriz que no ha dado más detalles del estado de salud de sus compañeros y si ellos también fueron aislados.

LA CUENTA REGRESIVA PARA EL ESTRENO DE “PASIÓN DE GAVILANES” 2

El 2022 será un año cargado de grandes producciones en Telemundo. Una de ellas es “Pasión de gavilanes” 2 que será estrenada en el mes de febrero y que mantiene muy expectantes a los miles de fanáticos de la telenovela, así como a los admiradores de los actores que participan en ella.

Actualmente, Netflix continúa transmitiendo los emocionantes capítulos de la primera temporada de “Pasión de gavilanes” y muchas voces aseguran que la segunda entrega también podría ser parte de la parrilla de la referida plataforma de streaming. Por ahora esto no se ha confirmado.

Mario Cimarro en la temporada 1 de "Pasión de gavilanes". (Foto: Telemundo)

LA FECHA EXACTA DEL ESTRENO DE “PASIÓN DE GAVILANES” 2 POR TELEMUNDO

Según informó el portal mdzol, si todo marcha a la perfección es muy probable que “Pasión de gavilanes” 2 se estrene en el mes de febrero. La fecha elegida sería, precisamente, el 14 de febrero, un día donde se celebra el amor y la amistad.

Según Marcos Santana, presidente de la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal, señaló que la audiencia podrá disfrutar de una versión contemporánea de esta icónica historia de amor, traición e intriga. Además, se conocerá una nueva generación de personajes que, sin duda, despertará las mismas pasiones que vivieron hace dos décadas con la historia original.

¿DE QUÉ TRATA “PASIÓN DE GAVILANES″?

Cerca de 20 años después, los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo se han unido más y formado una gran familia, pero cuando todo parece marchar a la perfección algo parece empañar su felicidad. Resulta que la nueva entrega comenzará con un trágico suceso: un crimen remecerá la tranquilidad de todos.

La muerte de un profesor apunta como culpables a los hijos de una de las entrañables parejas; esto desencadenará en una serie de eventos en la que los jóvenes tratarán de demostrar su inocencia, poniendo a prueba los vínculos de la familia, aunque estos se verán afectados.

En "Pasión de Gavilanes", Mario Cimarro fue Juan Reyes, un hombre fuerte y luchador que se enamora de la bella Norma Elizondo. null