Desde hace unos años, Katherine Porto se ha destacado como una gran actriz y figura de la televisión. Ahora, como la villana de la segunda temporada de la exitosa telenovela “Pasión de gavilanes”, su nombre ha vuelto a resaltar en pantallas. En una reciente entrevista, la artista colombiana habló sobre su experiencia dándole vida a la malvada Romina Clemente y comentó algunos aspectos que no le gustan de este rol.

Entérate de lo que dijo Katherine Porto acerca de las decisiones y acciones de su polémico personaje.

KATHERINE PORTO HABLA SOBRE ROMINA

En una entrevista exclusiva con la revista “People en español”, Porto habló acerca de su participación en la telenovela “Pasión de gavilanes”, que transmite Telemundo. La participación de la artista no ha dejado indiferente a nadie, pues la interpretación de este perverso personaje le ha valido el reconocimiento de los espectadores.

Es así que Katherine Porto fue consultada acerca de la violencia que ejerce Romina sobre su hijo Duván (Jacobo Montalvo), a quien maltrata constantemente. Si bien la actriz confesó que no juzgó a su personaje como intérprete, la reacción cambió cuando veía a Clemente desde su perspectiva de madre.

Si bien comprende al personaje como actriz, no avala a Romina como madre (Foto: Katherine Porto / Instagram)

“Como actriz no la juzgué, busqué razones para que ella se comportara como lo hace y maltratara a su hijo como lo hace y así poder hacer un personaje desde la verdad de Romina, que fuera creíble su rabia y su sentir. Ese es mi trabajo como actriz: darle vida y no juzgar a los personajes”, señaló. “Como madre que soy, sí la juzgué mucho. Me dolía leer esa escenas de maltrato y me entristecía con algunas escenas”, continuó la actriz.

Asimismo, lamentó que estos casos de violencia intrafamiliar no se limiten a la ficción, pues reconoce que es una realidad que viven muchos niños en la actualidad. “Lo que me parecía aún más triste eran las historias que me contaban mujeres que se identificaban con Romina porque trataban a sus hijos así”, indicó.

SU RELACIÓN CON JACOBO MONTALVO

Al ser consultada sobre su trabajo junto a Jacobo Montalvo (quien da vida a Duván, su hijo en la ficción), la actriz relató que grabar las escenas de maltrato fue muy difícil en un inicio.

“Siempre preguntaba al director Rodrigo Triana: ‘¿debo decir esto?’. Y él me recordaba que eso era lo que la convertía en Romina, así que yo hice caso. Con el paso de los días empecé a divertirme y a divertirnos mucho con Jacobo y nos poníamos de acuerdo para hacerlas lo más creíble posible”, manifestó.

Además, resaltó el talento del joven actor y admitió sentirse orgullosa de compartir roles con él.

“Fui muy afortunada de trabajar con un niño como Jacobo, es muy curioso, talentoso y muy dispuesto a trabajar en equipo, a escuchar y nos entendíamos muy bien. Estudiábamos cada escena y jugábamos, nos poníamos de acuerdo en cada cosa y el resultado ustedes lo pueden ver. Un niño no piensa en egos solo en divertirse y actuar”, dijo la colombiana.

Finalmente, la intérprete compartió una pequeña anécdota sobre cómo era trabajar en compañía de Montalvo: “Jacobo estudió cada gesto de Romina y cuando me saludaba siempre usaba una ‘mirada rominesca’. Y así hacía con todos. Siempre nos llenaba de risas en el set”, concluyó.

ROMINA EN “PASIÓN DE GAVILANES”

Romina es la antagonista de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”. Ella es una mujer ambiciosa e inmoral que, desde el comienzo de la historia, le ha hecho la vida imposible a Jimena (Paola Rey). Esto, con el fin de poder estar con Óscar Reyes (Juan Alfonso Baptista) y quedarse con su riqueza. Odiada por muchos de los espectadores, también ha mostrado su insensibilidad al relacionarse con su hijo Duván (Jacobo Montalvo), a quien maltrata y obliga a que la acompañe en sus fechorías.

¿QUIÉN ES KATHERINE PORTO?

Katherine Porto es una actriz y presentadora de televisión colombiana. Nacida en Cartagena, la artista ha trabajado en series, telenovelas, cine y diversos programas de televisión.

Su primera aparición en tv, fue en el año 2004 con la exitosa serie colombiana “La viuda de la mafia”. En el 2016, participó de la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, donde interpretó a Susana Rengifo. En el año 2008 participó en “Mujeres asesinas”, en el papel de Sandra.

En los años siguientes, Porto ha seguido participando en más producciones como “¿Quién amará a María?” (2007), “Tierra de cantores” (2010), “La diosa coronada” (2010), “Los herederos Del Monte” (2010), “Amar y temer” (2011) y “La prepago” (2013), entre otras grandes ficciones.

¿CÓMO VER “PASIÓN DE GAVILANES”?

Los 188 capítulos de la primera temporada de “Pasión de gavilanes” están disponible en Netflix. Asimismo, la segunda parte de la exitosa telenovela se puede ver en Estados Unidos a través de la señal de Telemundo.

Si te encuentras en USA, también puedes ver los episodios a través de Internet, en la misma página de la televisora. Podrás acceder a todos los capítulos de la segunda temporada y acceder a material adicional de la misma.