Sin dudas, “Pasión de gavilanes” es una de las telenovelas colombianas más exitosas de todos los tiempos. Estrenada en el 2003, la producción se ganó el reconocimiento del público y se convirtió en uno de los proyectos con gran cantidad de espectadores en la plataforma de streaming Netflix.

No obstante, actrices como Natalia Klauss han mostrado su desacuerdo con el desarrollo de la segunda temporada de la producción, lanzada en el año 2022. Ahora, a ella se le suma Valeria Caicedo, la intérprete de Sibila en la serie, quien recientemente reveló lo que menos le agradó de esta entrega de la ficción.

¿Qué fue lo que dijo la intérprete? A continuación, descubre lo que no le gustó a Valeria Caicedo de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”.

¿CÓMO LLEGÓ VALERIA CAICEDO A “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

En una transmisión a través de las redes sociales que recoge DiYosTv, Valeria Caicedo se mostró como una fanática más de la primera temporada de la producción. Así, contó que le comentaron la posibilidad de ser parte del casting de la segunda entrega y recalcó que lo que más le dio curiosidad era saber cómo iban a incluir a un personaje negro en la historia. En ese sentido, se mostró orgullosa de poder interpretar a Sibila.

De esta manera, confesó que, luego de presentarse en el primer casting, tardaron meses en darle la confirmación de la obtención del papel. Cuando finalmente se enteró que había sido escogida, fue un momento muy especial para la actriz, pues era su primer rol para la televisión.

Sibila es uno de los personajes de "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Valeria Caicedo / Instagram)

¿QUÉ NO LE GUSTÓ A VALERIA CAICEDO DE “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

En otro momento de la conversación, Valeria confesó que sí hubo aspectos que no le gustaron tanto de la segunda temporada de la serie. De esta manera, resaltó que, como fan, el hecho de que algunos personajes cambiaran tanto fue algo que le sorprendió.

“Lo que sucede es que cuando, como televidentes, nos enamoramos de un personaje, no queremos que cambie. O sea, ese es nuestro amor, nuestra fantasía en las pantallas. Entonces, soñamos con un personaje, no queremos que nos lo cambien. Ni su forma de pensar, ni su forma de actuar... Yo creo que fue una sorpresa que nos llevamos muchos con muchos personajes, porque a mí también me sucedió (al leer el guion)”, dijo.

Como actriz, refirió que le hubiera gustado que se abordara mucho más lo que sucedió con las historias de amor de la primera entrega de la ficción. De esta manera, se refirió a que el proyecto quiso abarcar demasiado y esto le jugó en contra.

“En esta segunda temporada quisiéramos haber visto esta historia de amor de estas tres parejas, pero resulta que hay unos hijos que también son inquietos, que también se meten en problemas, que también tienen las mismas situaciones... Y, pues, combinar todo esto del pasado que ya teníamos, con un presente que ahora se quiere contar... es mucho, es demasiada información”, agregó. Esto hizo que, para ella, quedaran muchos conflictos sin resolver, muchas preguntas y mucha intriga.

Valeria Caicedo es Sibila (Foto: Telemundo)

¿HABRÁ UNA TERCERA TEMPORADA, SEGÚN VALERIA CAICEDO?

Al ser consultada sobre la posibilidad de una tercera temporada de “Pasión de gavilanes”, Caicedo reveló que esta entrega dejó un final demasiado abierto. Por ello, sí considera que existe la probabilidad de que estas historias puedan cerrar con la posible continuación de la ficción.

Hasta el momento, no hay una confirmación esta probable nueva temporada, por lo que se debería esperar la comunicación oficial de Telemundo al respecto.