¿Qué sucedió con Juan Darthés? El actor brasileño fue denunciado de violación por parte de Thelma Fardin, en 2018. El acusado, desde entonces, se encuentra en Brasil, pero el proceso en su contra no se ha detenido. El juicio tendrá lugar el martes 30 de noviembre, con una decena de personas que declararán, de manera virtual, desde Argentina, ante los tribunales federales de San Pablo. Luiz Antonio Nazareth, el abogado de la exestrella de “Patito feo”, contó cuál sería el futuro del intérprete cuando la justicia resuelva el caso.

Fardin hizo la denuncia pública y luego judicial de que presuntamente Darthés la había ultrajado sexualmente en la gira que hizo el elenco de la mencionada telenovela en Nicaragua, durante 2009. Ella tenía 16 años en ese entonces y era la última presentación del programa en dicho país.

La actriz, a través de sus redes sociales, ha manifestado en un comunicado lo que se realizará ante la justicia brasileña. “El 30 de noviembre es el juicio oral a mi abusador. Este camino agotador y doloroso llega al fin a esa instancia, tan difícil de conseguir para miles en mí misma situación. Gracias por la fuerza que me dieron desde el primer día y en esta recta final. Será justicia”, escribió en Instagram.

De acuerdo a medios locales, además de personas ligadas a “Patito feo”, también estarán Anita Co y Calu Rivero para dar su declaración. La defensa de Darthés, además, se pronunció en medios de comunicación. Por ejemplo, Fernando Burlando, quien fuera su abogado en Argentina, dijo a Los Ángeles de la mañana (LAM) que “testigos presenciales no hay, Calu no fue testigo presencial de nada”.

Juan Darthes cumplió 57 años el 28 de octubre. (Foto: La Nación de Argentina/ GDA)

¿QUÉ OCURRIÓ CON JUAN DARTHÉS TRAS SER ACUSADO DE VIOLACIÓN POR THELMA FARDIN?

El actor Juan Darthés todavía se encuentra en Brasil, desde diciembre de 2018, luego de que Thelma Fardin lo acusara de violación, en un hecho que presuntamente ocurrió en Nicaragua en 2009, en la gira de la serie “Patito feo”.

El caso, ahora, será visto por la justicia brasileña el martes 30 de noviembre y el abogado Luiz Antonio Nazareth ha dicho, en Télam, que “ha quedado claro que él es inocente. Va a declarar y declararse inocente, va a contradecir la declaración de los testigos que dicen que quieren incriminarlo”.

Agregó que la sentencia estaría lista para 2022 y que, de ser culpable, el intérprete recibiría entre 6 y 12 años de cárcel por “violación agravada”. “En caso de que sea condenado, algo que no creemos porque no existen pruebas ni testimonios salvo la denuncia de Thelma, la pena mínima sería de 6 años, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes y ahí deberían ver dónde cumple la pena, cárcel VIP, prisión común o un régimen semiabierto, es decir, libre de día pero durmiendo en la prisión”, detalló el representante legal del artista brasileño.

¿JUAN DARTHÉS PERMANECERÁ EN BRASIL?

Burlando también señaló que Juan Darthés está “animado y tiene ganas de terminar esta etapa, de que se haga el juicio, esto ha alterado la vida de Darthés. No es la misma vida que antes del tema Thelma”.

Además, de acuerdo a sus declaraciones en LAM, todo parece indicar que el actor todavía permanecería en Brasil. “Yo creo que él está instalado allá. Hay muchas heridas de por medio como para arriesgarme a decir qué actitud tomará cuando termine esta historia, es difícil porque está toda la familia, que está muy unida”, explicó en el mencionado programa de televisión.

¿CUÁL ES LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE THELMA FARDIN?

Thelma Fardin ganó protagonismo en Latinoamérica al ser parte del elenco de la producción argentina Patito Feo que estuvo en las pantallas entre principios de 2007 y finales de 2008. Nacida en San Carlos de Bariloche (sur), interpretó el papel de “Josefina”, una de “las Populares”, de la novela adolescente. Ella era la mejor amiga de “Patito” (Laura Esquivel). Allí compartió reparto junto a Juan Darthés, Carla Peterson y Brenda Asnicar.

Su historia bajo los reflectores se inició cuando decidió mudarse de su natal Bariloche hacia Buenos Aires para empezar a estudiar actuación con solo 7 años. En 1999 empezó su carrera apareciendo en la telenovela ‘Cabecita’ que protagonizó Agustina Cherri. En ese mismo año debutó en el cine como parte de la película en ‘La Edad del Sol’ protagonizada por Soledad Pastorutti. Tras esto apareció en programas como Los Simuladores, Tiempo Final y La niñera, entre otros.

Luego, Thelma Fardin participó de otros éxitos televisivos tales como “Sos mi vida” junto a Facundo Arana en 2006 y “Soy Luna”. En marzo de 2010 formó parte de la telenovela Consentidos. Entre 2016 y 2017 actuó en Soy Luna, serie de Disney Channel, en el papel de Flor Balsano.