¿Invadió una casa? Patricia, la hermana de la Georgina Rodríguez, nuevamente acapara las pantallas y lanza fuertes declaraciones que dejan mal parada a la pareja de Cristiano Ronaldo. Esta vez ha contado que la opulencia vida que tiene la influencer contrasta con la que tiene ella y sus hijos, que desde hace tres años viven de okupas.

Patricia se hizo conocida antes de que se estrenara el documental “Soy Georgina”, que emitió en Netflix a finales de enero, cuando calificó a su hermana de poco solidaria. Ella le respondió que siempre ha tenido una familia de tres, junto a su madre y a su hermana, Ivana.

Patricia, en esa ocasión, dio una entrevista a “Sálvame”, en la que sacó todos los trapos sucios de la familia: su padre estuvo preso por tráfico de drogas y Gio nunca le entregó parte de las cenizas de su progenitor. Ahora, en diálogo con “Socialité” ha reiterado la poca solidaridad que tiene su hermana, que -asegura- no voltea a ayudarla, sabiendo que está en la miseria.

¿EN QUÉ CONDICIONES DE POBREZA VIVE LA HERMANA DE GEORGINA RODRÍGUEZ?

En la Patricia habló el 13 de noviembre para Socialité, donde confesó que vive en la miseria y arremetió contra Georgina Rodríguez, quien además de ser famosa por ser la novia del CR7, hace noticia por usar ropa y joyas de lujosas marcas, así como por vivir en mansiones, pasear en yate y jet privado.

En conocido por todos, como lo muestra el documental, que tiene una vida de ricos y famosos, en la que siempre están presentes su otra hermana, Ivana, y amigos, a quienes hace lujosos regalos y lleva de viaje. Ese mundo contrasta con el de Patricia y sus hijos.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos”, declaró para el programa de María Patiño.

La mujer, de 33 años, contó que no tiene ni para comer. “No me esperaba esto de mi hermana. A veces tengo para comer, otras no... A veces tengo para pagar el alquiler, otras no...”, sostiene Patricia.

Añadió que su situación financiera la ha llevado a ser una okupa (persona que vive de manera ilegal en una casa ajena). “Sí, es verdad que llevo tres años viviendo de okupa. Son muchas más cosas que yo estoy pasando muy mal. Como hermana no me espero todo esto”, agregó apuntando hacia Georgina Rodríguez, a la que también acusó de no darle las cenizas de su padre, pese a que han pasado tres años de su fallecimiento.

Patricia Rodríguez pide ayuda a su hermana Georgina (Foto: Telecinco)

Ruega por ayuda a Georgina

“Georgina, que eres mi hermana, sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero ya que es solidaria y es tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos, si no lo quiere ser conmigo. Es lo único que le pido”, finalizaba la hermana de Georgina Rodríguez.

¿QUIÉN ES PATRICIA, LA ‘HERMANA’ SECRETA DE GEORGINA RODRÍGUEZ?

Patricia Rodríguez es medio hermana de la novia de Cristiano Ronaldo y cuenta que ambas no han tenido una vida sencilla, aunque la de ella aún sigue en crisis.

A los 11 años murió su madre y se fue a vivir con su padre Jorge Eduardo Rodríguez y su nueva familia: Georgina, Ivana y la madre de ambas, con quien su progenitor había tenido una relación paralela. La mujer ha explicado que, pese a ser de madres distintas, las hermanas tenían una estrecha relación e incluso pasaban vacaciones juntas, pero todo cambió cuando el padre de ambas entró en prisión por tráfico de drogas: “La madre de Georgina me metió en un reformatorio en Jaca, mientras mis hermanas estaban siendo cuidadas por unas chicas”, dijo en Cadena 100. Desde entonces apenas he tenido contacto con Georgina y, asegura, que echa de menos esa relación de hermanas.

La llamada “hermana secreta” de Georgina, le reclama a la influencer que le entregue las cenizas de su padre y lamentó que, para el cumpleaños de su hijo, se negara a que Cristiano Ronaldo le firmara una camiseta.

“Le pedí una camiseta de Cristiano firmada para mi hijo. Me dijo que no quería molestarlo, que él estaba de vacaciones”, contó Patricia en “Sálvame”.

La situación entre las hermanas sigue distante. Patricia vive como una okupa.