Conductora de radio reveló que fue acosada sexualmente por Patrick Swayze, protagonista de Ghost

En medio de toda la polémica ocasionada por las denuncias en contra del productor Harvey Weinstein, muchas figuras de Hollywood y el espectáculo se han atrevido a revelar que fueron víctimas de acoso sexual por personas con poder en la industria del entretenimiento. Una de ellas incluso incluyó a la fallecida Carrie Fisher.

Y ahora, una nueva denuncia vuelve a remecer Hollywood. Se trata de la revelación de Michele Mahone, una presentadora radial y comediante estadounidense que aseguró que fue acosada sexualmente por nada menos que Patrick Swayze, protagonista junto a Demi Moore de la famosa película romántica Ghost.

Según Michele Mahone, el acoso sexual tuvo lugar cuando ella trabajaba como maquilladora en Disney. Asimismo, dijo que Patrick Swayze se le insinuó abiertamente y rebasó los límites justo después de hablar maravillas sobre su esposa, Lisa Niemi.

En palabras de la comediante, Patrick Swayze, quien murió a los 57 años en el 2009 luego de batallar contra el cáncer de páncreas, quería disfrazar su hipocresía al mostrar su matrimonio como el más sólido de Hollywood.

‘Patrick Swayze vino por una entrevista y todo el tiempo lo que hizo fue hablar de los fantástica que era su esposa. Al final de la entrevista le pregunté si quería que le sacara el maquillaje. Regresé a la habitación y con mi mano izquierda toqué su rostro para levantar su flequillo, mientras limpiaba su frente con mi mano derecha’, contó Mahone.

‘En ese momento, me agarró por la cintura, me atrajo y comenzó a besarme. Estaba completamente conmovida. No se iría. Su mano se colocó en mi nuca y fui forzada a besarlo’, reveló la conductora y comediante.

La mujer contó que no supo qué hacer luego de que Patrick Swayze la obligara a besarlo. ‘Estaba temblando. Era como si un tío te agarrara y te besara. Me horroricé porque acababa de decir cuánto amaba a su esposa. Me sentí violada. Me lastimé la boca. Estaba en absoluto shock’, confesó.

Sin embargo, este fue solo el inicio del suplicio de Michele Mahone. Luego de contarle a una productora el abuso, nunca más volvió a ser contratada y nadie le creyó. ‘Él estaba en un pedestal. Él era el ‘Señor Limpio’. Todo el mundo lo veía como uno de los buenos tipos, pero era un cerdo ricachón. ¿Quién me creería?’, dijo la mujer según consignó News.com de Australia.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.