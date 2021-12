Tras el fallecimiento de Carmen Salinas, la actriz Paty Navidad habló sobre el descontento que supuestamente existía entre ella y la celebridad mexicana, esto después de su repentina salida de la obra teatral “Aventurera” y por las polémicas declaraciones que surgieron tras hacer pública su opinión sobre el coronavirus (COVID-19).

Navidad se presentó en el programa “Venga la alegría” y confesó que a pesar de las diferencias que tenía con Salinas, ella siempre estuvo agradecida con la empresaria teatral mexicana por sus enseñanzas en la industria del entretenimiento.

“De mi parte jamás va a haber algo malo, al contrario, siempre la respeté y con más razón ahorita, recordarla con lo más bonito que nos deja [...] yo a la señora le viviré agradecida eternamente aquí y en otro plano donde ya se encuentre, que en algún momento pues estaremos los demás. Mi agradecimiento eterno, mi cariño y al contrario”, expresó para el espacio de TV Azteca.

La actriz de 48 años recordó su paso por la exitosa puesta en escena que emprendió Carmen Salinas en 1997, “Aventurera”. Paty Navidad tenía 29 años y fue elegida para dar vida a Elena Tejero en 2002, pero tras algunas funciones tuvo que dejar la obra de teatro por problemas de salud.

“Le agradezco que me haya invitado a ser parte de ‘Aventurera’, soy una de las aventureras. Para unos puedo no ser la mejor, para otros sí, cada público tiene sus preferidas y elegidas. Le agradezco que me haya dado trabajo, porque el trabajo de verdad es bendito”, indicó.

“Le agradezco que me haya enseñado más disciplina porque la señora tiene una fortaleza, una disciplina, una entrega, un amor a la profesión increíble [...] Yo recuerdo cuando ya estaba a punto de salir me dijo: ´Nunca nadie te va a volver a cantar Aventurera como yo´ y efectivamente”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Vicente Fernández: levantan altar en su rancho

Vicente Fernández: levantan altar en su rancho https://www.latina.pe/noticias