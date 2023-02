Pedro Pascal ha consolidado su carrera como actor, desde “Narcos” hasta “The Mandalorian” y ahora ha confirmado su gran momento con su papel de Joel en “The Last of Us”, la serie de HBO Max que adapta la historia del popular videojuego homónimo. El intérprete, además, fue el reciente invitado del programa Saturday Night Live (SNL), donde aludió a su vida en Chile y su madre, Verónica Pascal, cuya historia lo marcó para siempre.

La vida de Pedro no es un secreto para sus fans. Desde muy pequeño, tuvo que salir de su tierra natal debido al régimen de Augusto Pinochet, cuya dictadura persiguió a las personas relacionadas con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y a los simpatizantes del presidente Salvador Allende.

“Nací en Chile y nueve meses después mi familia tuvo que escapar de Pinochet”, fue una parte de la presentación que hizo la estrella de televisión en el emblemático show televisivo estadounidense, donde se le vio con una polera negra que llevaba la bandera chilena estampada en un puño alzado.

Otro gran momento de SNL fue cuando Coldplay dedicó la canción “Fix You” a Verónica Pascal, la madre del actor chileno. El tema es una de las emotivas de la banda británica y Chris Martin la escribió para Gwyneth Paltrow por la muerte del padre de la actriz. ¿Qué sucedió con la madre de Pedro Pascal?

Pedro Pascal como Joel, uno de los protagonistas de "The Last Of Us" (Foto: HBO)

¿QUÉ LE PASÓ VERÓNICA PASCAL, LA MADRE DEL ACTOR PEDRO PASCAL?

Verónica Pascal se suicidó en 2000, cuando el actor Pedro Pascal tenía 24 años y perseguía su sueño de ser un intérprete de renombre en Estados Unidos. Su madre fue psicóloga infantil y la noticia de su muerte llegó después de que la familia regresara en Santiago de Chile. El matrimonio, además, ya se había roto.

El intérprete chileno decidió cambiar su nombre de Pedro Balmaceda por Pedro Pascal. Si bien muchos pensaron que, en su momento, lo hizo por fines artísticos, ya que su primer apellido era más difícil de pronunciar para los estadounidense, el actor también contó, en entrevistas como la que dio a People, que lo hizo en homenaje a su fallecida madre.

“Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era. Es que duele tanto... A veces me siento angustiado y trato de enfrentarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que yo lo hiciera de otra manera”, declaró la celebridad a la revista Paula en 2017.

Mientras que, en 2020, Pedro Pascal dijo que su madre fue una pieza clave para que él nunca se rindiera en su travesía como actor. “Siempre me brindó un apoyo increíble, nunca fue una madre que aparentara. Siempre sentí que ella sabía algo que yo no. Nada de (esto) sería real si no fuera por ella”, expresó en People.

La madre del actor chileno en una foto familiar (Foto: Pedro Pascal / Instagram)

¿CÓMO RECUERDA PEDRO PASCAL A SU MADRE?

El actor chileno Pedro Pascal suele subir fotografías de su madre, Verónica Pascal, en su cuenta oficial en Instagram, en especial el día de su cumpleaños, el 15 de febrero. En 2021, le dedicó un conmovedor mensaje.

“Mamá, aquí estás en Dinamarca a los 22. Casada, refugiada y madre de dos. Años después te viene dos más, otro hijo y otra hija. Estamos muy bien, nos estamos cuidando. No pasa un día que no estás con nosotros y te lo agradecemos. Happy birthday, mom”, escribió la estrella de “The Last of Us”.