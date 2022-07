Pepe Aguilar, uno de los cantantes de música regional de todo México, forma parte de los artistas más queridos y laureados de todo México. Sus hits como “Prometiste” o “Directo al corazón” que gozan de varios millones de visualizaciones en YouTube. Sin embargo, el mexicano ha sido tendencia en redes sociales tras una palabras durante su “live” de Instagram. Entérate más aquí.

Para nadie es un secreto del rotundo éxito que ha logrado acuñar Pepe Aguilar a lo largo de sus años, siendo reconocido en todos los escenarios de México, Chile, Colombia y todo Latinoamérica en general.

Dicha fama no le ha sido esquiva a sus hijos, en especial a la dulce Ángela, con quien el cantante ha podido interpretar temas como “Tu sangre en mi cuerpo”, sencillo que ha sido coreado en todas las tarimas que ha pisado el internacional de México.

En tal sentido, diversos usuarios e internautas en redes sociales han dedicado emotivos elogios hacia la menor hija del cantante, algo que parece no haberle caído del todo bien a Pepe Aguilar.

Y es que recientemente, el intérprete de “Miedo” realizó un “live” en Instagram, en donde compartía aspectos de su vida privada, y cuando uno de sus fanáticos pregunto sobre sus hijos, ocurrió lo impensado.

¿PEPE AGUILAR “CELOSO” DE SUS HIJOS?

Tras las preguntas de sus fans en su “live” respecto a sus hijos Ángela y Leonardo, el patriarca de los “Aguilar” puso un alto a su interacción con sus cientos de seguidores vía Instagram y dejó en claro que el “también tiene carrera”.

“Me gusta mucho que me hablen de mis papás, que me hablen de mis hijos. Yo también tengo carrera, yo llevo 30 años haciendo discos. No fui como un sandwich así nada más”, enfatizó el cantante vía Instagram.

El cantante Pepe Aguilar, vestido de camisa naranja y gorra, habló sobre sus "retoños" Ángela y Leonardo (Foto: Pepe Aguilar/Instagram)

Lejos de dejar su lado egocéntrico, Pepe siguió manifestando su molestia cuando su fandom habla de sus dulces retoños, en especial, de Ángela, a quien le dejó un pequeño cariño.

“Aquí entre nos, toda la música que ha hecho Ángela, yo se la he hecho”, sentenció.

POLÉMICA ACLARADA

Sin embargo, todo se trata de una ‘jugarreta’ del querido Pepe, quien habría estado maquinando con el ánimo de sus cientos de seguidores que se conectaron al “live”.

Ya cerca por finalizar el “live”, Aguilar dejó en claro que todo se trataba de una broma, y que había que soportar un poco su humor “sarcástico” en redes sociales. ¡Vaya broma, Pepe!