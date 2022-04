Sin lugar a duda, la española Penélope Cruz es una de las actrices más talentosas de Hollywood. Si bien, ya tiene un nombre ganado en la industria del séptimo arte, donde conoció a su esposo Javier Bardem, con el que tiene dos hijos, pocos recuerdan sus inicios en su país natal, donde fue la protagonista de un videoclip del grupo Mecano; no solo ello, ya que inició un romance con uno de sus integrantes.

Lo que más llama la atención de la relación que inició con Nacho Cano fue que la pareja del propio cantante, la escritora Coloma Fernández, se encargó de elegir a una adolescente Penélope para participar en el video de “La fuerza del destino”; sin imaginar que años después, ellos terminarían juntos.

A continuación, te contamos todo lo que se sabe de la que vez que la histrionisa, nacida el 28 de abril de 1974, se enamoró del integrante de una de las bandas más reconocidos en la Madre Patria.

TODO EMPEZÓ CON UN VIDEOCLIP

Transcurría 1988 y Mecano estaba en la búsqueda de una persona que protagonice el video de su canción “La fuerza del destino”. Entre las centenares de postulantes se encontraba Penélope Cruz, quien por aquel entonces tenía 14 años.

La encargada de elegir quién se quedaba con el papel era nada más y nada menos que la escritora Coloma Fernández, novia de Nacho Cano, de 25 años, con el que tenía un noviazgo de casi una década. Ella inspiró las canciones “7 de septiembre” y “La fuerza del destino”.

“Recuerdo perfectamente que Nacho me enseñó tres fotos [de las aspirantes], veía a las otras chicas muy extravagantes y Penélope era la que veía más parecida a mí (...). Recuerdo que vino a casa, se probó la ropa y yo decía: ‘Madre mía, ¡qué mujerona!’. Porque tenía 14 años y tenía mi talla. Me acuerdo de que estaba su padre ahí mediando, porque no se sabía si se podían dar un beso... O sea, que ella era una niña niña”, señaló en una entrevista para el documental “Pongamos que hablo de…” de Atresmedia.

Sintió que entre ellos había química

Coloma se dio cuenta que entre su pareja y Cruz había algo más que los unía y era atracción, aunque precisó que ese romance se dio tiempo después cuando ella ya no estaba con Nacho.

“También recuerdo su química. A una mujer no se le escapa nada, aunque también tengo que decir que la relación de ellos comenzó muchos años después. Pero recuerdo la química y uh, daga en el corazón”, manifestó al tiempo de indicar que no le guarda rencor a su expareja, a quien le tiene mucho aprecio y hoy son buenos amigos.

Inician su romance

Penélope Cruz inició su romance con Nacho Cano, 11 años mayor que ella, en 1991, pero llegó a su fin en 1996. No se conocen muchos detalles de su relación, pero la actriz señaló en una entrevista a El Mundo que su noviazgo con el artista fue una etapa importante en su vida.

“Son unos años que te marcan para siempre. La primera vez que vives algo así, que te vas de casa porque te vas a vivir con esa persona, es algo que te marca para siempre. En mi caso, solo tengo buenos recuerdos”, manifestó.

Incluso, a pesar de que pasaron muchos años, ella sigue teniéndolo en un “pedestal”. “Y así será siempre porque es una persona a la que sólo puedo agradecerle muchas cosas, Es alguien muy especial, que me ha dado mucho, me ha enseñado mucho. [Terminamos porque] decidimos buscar otras emociones”, indicó.