Pepe Aguilar es hoy un nombre que está estrechamente relacionado con la música regional mexicana. No obstante, no siempre fue así. En el día de su cumpleaños, es menester recordar cuando era un veinteañero y daba sus primeros pasos en la música: no cantaba ni componía música popular, sino rock, e incluso tenía su propia banda.

Es la cabeza de la dinastía Aguilar, padre de los intérpretes Leonardo y Ángela Aguilar, y heredero de una familia que siempre ha estado ligado a la música regional. Pepe, no obstante, tuvo una experiencia con el rock & pop en sus años mozos.

En la presente nota recordaremos esos pasajes y cómo se veía Pepe Aguilar cuando fundó su banda de rock, llamada Equs, y cómo sonaba la agrupación que buscaba ganarse un espacio en el espectro musical a mediados de la década de los 80.

Aguilar en una de sus más recientes presentaciones (Foto: Pepe Aguilar / Instagram)

PEPE AGUILAR COMENZÓ EN LA MÚSICA TOCANDO ROCK & POP

Pepe Aguilar nació un 7 de agosto de 1968 y al ser hijo de los cantantes de música popular y vernacular Antonio Aguilar y Flor Silvestre era lógico que llevase en su ADN ese género.

No obstante, a los 16 años, que fue cuando empezó a dar sus primeros pasos musicales de forma pública, su primera experiencia en los escenarios fue con el rock & pop. Precisamente, estos primeras pasos los recordó el propio Aguilar en una entrevista en 1994, cuando ya se dedicaba a interpretar canciones del regional mexicano.

“La primera vez que nos presentamos en TV en Monterrey se me olvidó la letra de la canción completamente... a ver si ahora como charro, cuando cante no se me olvida”, expresó Pepe en la breve entrevista que puedes ver a continuación.

¿CÓMO LUCÍA PEPE AGUILAR CUANDO ERA CANTANTE DE ROCK & POP?

La imagen de abajo es una de las contadas imágenes de Pepe Aguilar con su banda Equs. Un mozo y veinteañero cantante, con un look totalmente desconocido.

Pepe Aguilar -el del círculo- con su banda Equs (Foto: El Heraldo de México)

A continuación te mostramos cómo sonaba Equs, a través de su canción “Sólo Por Ti”, la misma que fue estrenada en 1988.