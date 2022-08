El jefe del clan Aguilar cumplió hace poco 54 años de vida. Y como no podía ser de otra manera, lo celebró al lado de su familia: sus hijos y su esposa, y lo hizo en medio de la gira que viene ofreciendo junto a Ángela y Leonardo, sus dos hijos cantantes. No obstante, ello no fue impedimento para que Pepe haga gala sus habituales ocurrencias aunque ello significase avergonzar a sus hijos.

El cantautor de música regional mexicana festejó el último domingo 7 agosto en la intimidad de su familia, con quien se encontraba en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, en donde realizó un concierto como parte de su tour “Jaripeo sin Fronteras”.

Así, Pepe estuvo rodeado de su esposa Aneliz Álvarez y sus hijos Leonardo, Ángela y Aneliz. No obstante, esta última no apareció en un divertido video que el artista subió a sus distintas redes sociales. La razón de su ausencias causó la risa de todos los presentes y se hizo viral.

Aneliz hija, Aneliz madre, Pepe, Ángela y Leonardo (Foto: Aneliz Álvarez / Instagram)

PEPE AGUILAR HACE PASAR VERGÜENZA A ÁNGELA AGUILAR Y SU FAMILIA

El video de Pepe Aguilar comienza diciendo que se encuentra en suelo estadounidense acompañado de toda su familia, aunque en ese momento no apareciese sus hija mayor Aneliz. ¿El motivo? El celebs generaría las risas de todos al referirse al tema.

“Estoy en Nashville, Tennessee con parte de mi familia, porque dice mi esposa que mi otra hija (Aneliz) de fue a hacer popó”, expresó Pepe, ante la risa avergonzada de Ángela y las carcajadas de Leonardo. Su esposa Aneliz, en tanto, le corrigió en el acto y dijo: “No, se llevó al perro al baño”.

En ese momento también se alcanza a oír que la intérprete de “Ahí donde me ven” le dice a su progenitor: “No, papá, no digas eso”. Frente a ello, Pepe Aguilar se corrigió y repitió lo que su esposa le dijo.

A los segundos llegó su hija Aneliz con la mascota de la familia y todos en tono de broma le preguntaron: “¿Ya hiciste popó, Aneliz?”.

LOS REGALOS QUE RECIBIÓ PEPE AGUILAR POR SU CUMPLEAÑOS

En el mismo clip, el exponente del regional de México mostró a sus seguidores los regalos que le hicieron: una guitarra, una chaqueta florida, el desayuno que se mostraba en la mesa y un reloj que tenía mal la hora, según el cantante.

En otro momento, el artista volvió a bromear al decir que cumplía 43 años, aunque la realidad indica que tiene 11 años más. Sus hijos, al oírlo, solo atinaron a reírse y seguirle la corriente.