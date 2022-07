No cabe duda de que Pepe Aguilar es una de los máximos exponentes de la industria musical en todo México, no solamente por sus sonados duetos junto a su querida hija Ángela, sino también por los múltiples reconocimientos que ha tenido a lo largo de su carrera. No obstante, pocos saben de la faceta excéntrica del intérprete de “Prometiste”.

Como sabemos, Pepe Aguilar viene forjando una carrera de gran alcance en todo el panorama nacional. Además de múltiples discos y reconocimientos, el hijo del desaparecido Don Antonio Aguilar parece seguir expandiendo el legado de su dinastía, pues, sus hijos Ángela y Leonardo les siguen los pasos gracias a sus innumerables conciertos por todo México y Norteamérica.

Vale mencionar que el querido Pepe no solamente es el padre de ambas promesas de la música regional, sino también es su manager, en donde ha revelado incontables veces que es mucho más estricto en sus funciones al ser sus clientes y sus hijos.

De hecho, son varios los seguidores del artista quienes aconsejan al regiomontano que guie a sus retoños por el camino de la disciplina y la perseverancia, tal y como lo hizo Don Antonio cuando él empezó en la industria musical.

No obstante, también existen internautas que criticaron las excentricidades y lujos que el autor de “Por mujeres como tú” ofrece a todos los artistas que firman con su disquera, tal y como lo afirmó en uno de sus famosos vlogs de su canal de YouTube.

LOS LUJOS DE PEPE AGUILAR AL FIRMAR CON SU DISQUERA

En su video subido a Youtube titulado “Cómo grabé mi videoclip en Mérida” , el artista nacido en México reveló algunos de los lugares en los que consiguió grabar sus más sonados videoclips en su carrera.

En tal sentido, el autor de “Prometiste” también compartió algunas anécdotas en los lujosos restaurantes, hoteles y compras que realiza paulatinamente por México y en todo el planeta junto a su familia y su mascota “El Gordo”, un adorable perro de la familia Aguilar.

Fue mientras realizada el recorrido durante su hacienda ubica en Yucatán que Pepe aseguró que ese tipo de propiedades y lujos les ofrecería a quienes decidan poner su firma en su disquera.

Continuando con el metraje, el artista indició que no es sencillo lograr mantenerse en el estrellato musical, ya que para poder tener lo mejor de la vida, necesitas no solamente tu talento en el arte, sino además haber ganado 3 Grammys y agotar el stock en ventas con al menos 4 millones de copias de sus discos.

Lo que más llamó la atención fue que dejó entrever que no es nada sencillo ser uno de los favoritos, ya que para poder tener lo mejor de la mejor, además de su talento, deben de haber ganado mínimo 3 Grammys, y haber vendido 4 millones de copias de sus discos.

Vale precisar que esto se trató de una pequeña broma que hizo el regiomontano para toda su audiencia en su nuevo vlog subido a su canal de YouTube, aunque no descartó que su disquera se encuentra abierta a nuevos talentos en general.