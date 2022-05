Pepe Aguilar se ha vuelto el centro de las críticas y nada menos que por el éxito de su hija. Muchos señalan que él es el culpable de que Leonardo Aguilar no se haya vuelto tan popular, a pesar de haber empezado antes su carrera. En vista de las acusaciones, el cantante de música regional utilizó sus redes sociales para responder.

El patriarca de los Aguilar inculcó el arte en la vida de sus hijos desde muy pequeños, tal como lo hicieron con él sus padres. Y es que la música corre en la sangre de esa familia, ya que los abuelos de Ángela y Leonardo eran Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Quienes lo critican seguro no saben que el artista de 53 años ha recorrido, junto a sus hijos, gran parte de las plazas de México y Estados Unidos. Por ello, no se quedó quedó callado ante las calumnias.

SU RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

Pepe Aguilar utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre su supuesto favoritismo por su hija Ángela, y sus palabras le cerraron la boca a más de uno. El cantante aseguró que si uno era más popular era por los fans, no por él.

“Mucha gente me dice ‘apoyen a Leonardo, tiene mucho talento. ¿por qué no lo apoyan?’. Apóyenlo ustedes ‘weyes’, ustedes son los que lo tienen que apoyar. ¡Yo, qué fregados!”, comentó en el “en vivo” que aparece en un auto.

Además, aseguró que su equipo y él lo ayudaban en todo lo que podían. Por ejemplo, armar los videos musicales, la organización de la giras y todo lo que involucre el ámbito artístico. Sin embargo, nada de eso verá sus frutos sin el apoyo de los seguidores.

“El apoyo viene de ustedes, no de su disquera. Su disquera lo está apoyando mucho, porque creen muchísimo en él (...), sino pa qué fregados lo firmamos”, agregó.

EL APOYO A LOS ARTISTAS

Asimismo, comentó que la motivación no debería ser respaldar a los intérpretes, sino disfrutar del trabajo que hacen.

“Y no es un ‘apoyo. Si les gusta lo que hace él, pues a comprar su música e ir a sus shows. A los artistas no se les hacen favores, te gustan o no te gustan. Y si te gusta, sé congruente”, finalizó.

Hace poco, Leonardo estrenó su nueva canción “No lo podía hacer mejor”, que tuvo una muy buena respuesta del público, con más de 500 mil visualizaciones en YouTube solo en 5 días. Esto podría ser una prueba de que la percepción de su baja popularidad es infundada.