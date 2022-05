Juan José Origel, más conocido como Pepillo, tiene más de cuatro décadas en el periodismo de espectáculo. Además, de haberse desempeñado como actor y cantante. Sin embargo, ha decidido que se retirará por completo de los medios de comunicación.

El periodista inició sus labores en una radio y, en 1996, se integró al equipo de Ventaneando. Este era un programa de televisión sobre espectáculos y farándula mexicana que se transmitía por Televisión Azteca y fue creado por Pati Chapoy y Carmen Armendáriz.

Un par de años después, interpretó el papel de “El panameño” en la telenovela “Vivo por Elena”. De la misma forma, participó el reconocidas series como “Clase 406″, “Rebelde”, “La fea más bella”, “Plaza Sésamo”, entre otras.

Su más reciente participación como presentador es en el programa “Con Permiso TV” que conduce junto a Martha Figueroa. Sin embargo, el periodista asegura que no quiere tratar más con el espectáculo.

POR QUÉ DECIDIÓ RETIRARSE

Pepillo Origel contó en una entrevista para TV Notas que el 2022 es el año en el que se va a retirar de la televisión. Cuando le preguntaron el motivo, dijo que era por su aspecto físico.

“Creo que ya es momento de irme, porque siento que ahorita me veo bien y no quiero verme viejo en la tele”, respondió.

El presentador aceptó que utiliza bótox para evitar la arrugas. Además se realiza tratamientos y se aplica las mejores cremas para la piel.

“Hace muchos años me dieron una arreglada, pero no me he vuelto a operar ni lo haré. Además, prefiero retirarme antes de que la gente me diga que ya me vaya”, afirmó.

Manifestó que aunque le paguen todo el dinero del mundo, no continuaría. Aunque sí admite que le da un poco de pena dejar “Con Permiso TV” por su amiga Martha Figueroa.

EL CAMBIO EN LA INDUSTRIA

Otro de los motivos que lo desalientan a continuar, además de querer conservar un recuerdo de juventud, es que considera que el rubro ha cambiado demasiado.

“El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso. Ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho”, agregó.

Pepillo Origel se va decepcionado y asevera que no tiene ni 10 amigos famosos.