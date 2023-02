Los acosos sexuales en la industria del entretenimiento son una situación que ocurre desde hace varios años. Y no es una problemática que solo aqueje a las mujeres, los varones también sufren este tipo de maltrato psicológico y el actor Plutarco Haza -expareja de Ludwika Paleta- confesó hace poco haber sido víctima de ello.

El histrión, natural de Sonora, México, dialogó con la prensa de espectáculos y allí se refirió al tema de Sasha Sokol, la actriz y cantante que denunció haber sido víctima de acoso por parte de Luis de Llano, el productor televisivo.

Haza le expresó su total solidaridad y aseguró que las mujeres son las más vulnerables en este tipo de situaciones, aunque ello no hace que los hombres estén exentos de este daño. Plutarco puede dar fe en carne propia de eso.

Plutarco junto a su actual esposa Ximena del Toro y su hijo en común (Foto: Plutarco Haza / Instagram)

EL ACTOR PLUTARCO HAZA REVELÓ QUE FUE VÍCTIMA DE ACOSO SEXUAL

El celeb de 50 años desveló que de joven fue víctima de acoso sexual. Dos de las experiencias que más recuerda fue con un director de casting y un director de cine, de quienes prefirió reservarse la identidad, puntualizando que en ambas ocasiones logró salir ileso.

“Yo también viví acoso de algún director de casting y de algún director de cine en su momento. Obviamente uno por ser hombre, a pesar de que sí salí llorando de ahí, pues te pones a los ‘madraz...s’, dices ‘un pasito más y te rompo la cara’, ¿no? Yo soy norteño y obviamente no iba a pasar esa línea y no te sientes tan indefenso como se puede sentir una mujer ante un hombre físicamente, pero obviamente es igual de humillante y terrible”, aseveró Plutarco.

“Era un director (de cine, que ya falleció) que yo admiraba mucho, entonces, la verdad, por eso me dolió tanto porque la verdad iba muy ilusionado y yo estaba muy ‘chavo’ y el otro (caso fue con un) director de casting, la verdad ni siquiera fue… como que me quiso ligar, me citó para una cosa de trabajo en su departamento, me preparó unas enchiladas y me dijo que estaba enamorado de mí y obviamente no fue tan agresivo. Me pude zafar de una manera más cordial y elegante y luego no me volvió a llamar para casting, pero también es acoso”, explicó el artista.

PLUTARCO HAZA AFIRMA QUE NO PRETENDE SER CONSIDERADO EN EL MOVIMIENTO DE MUJERES ACOSADAS

“No me gustaría subirme al tren (del movimiento femenino en contra de los abusos) porque creo que es un padecimiento femenino, pero también viví acoso”, manifestó.

“No te sientes tan indefenso como se puede sentir una mujer ante un hombre físicamente, aunque es igual de humillante y terrible, pero nunca me ‘compré’ que ese fuera el único camino y simplemente fue una pésima experiencia”, puntualizó.