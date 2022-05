A través de Internet, es usual encontrar objetos o ‘life hacks’ que se promocionan para hacernos la vida más fácil. Sin embargo, muchas veces estos solo son un engaño o una trampa para estafar a la gente. En este contexto, gran parte del público vio en Jimmy Álvarez a un aliado indispensable antes de hacer sus compras virtuales.

A continuación, conoce cómo nació “Pongámoslo a prueba”, popular canal de YouTube que busca confirmar o desmentir la calidad de productos y trucos virales.

QUÉ ES “PONGÁMOSLO A PRUEBA”

“Pongámoslo a prueba” es un canal de YouTube que se ha convertido en uno de los más populares de Internet. A través de diversos videos, Jimmy Álvarez evalúa varios productos virales que se promocionan en la red. Así, él se encarga de verificar su calidad, su precio, su funcionalidad y si cumplen lo que prometen en su publicidad. De esta manera, ha librado de estafas a gran parte de su audiencia.

Actualmente, el canal ha migrado a Tik Tok, plataforma donde acumula 32 millones de seguidores. Redes como Facebook tienen 16 millones de fans y en Instagram está cerca de llegar a los 2 millones de seguidores. En YouTube, el canal tiene más de 3 millones de suscriptores.

CÓMO NACIÓ “PONGÁMOSLO A PRUEBA”

En una entrevista para los Eliot Awards, Jimmy Álvarez reveló que la idea de iniciar con el proyecto “Pongámoslo a prueba” se dio tras su participación en “Mensajeros Urbanos”, canal de YouTube que realizaba experimentos sociales pero que, con el tiempo, se fue quedando sin ideas.

“Lo que paso con “Mensajeros Urbanos” es que ya llevaba 160 experimentos sociales, entonces cada vez era más difícil encontrar temas. Ya habíamos tocado temas de discriminación, de acoso a las mujeres, discriminación en los antros, de falta de valores y de mil temas. Pero llego el punto de decirnos: ¿Y ahora de que hacemos? Aunque era un proyecto genial, que pretendo retomarlo más adelante, ya era como un límite”, manifestó.

Tras su paso por ese proyecto, Jimmy contó que decidió emprender en el negocio del entretenimiento y, tras consolidarse, empezó con su actual canal “Pongámoslo a prueba”.

“Empecé a trabajar de mesero, puse un negocio de sonido para eventos, le busqué por todos lados y de repente empecé a hacer experimentos sociales y subirlos a internet, ese fue mi primer proyecto. Después de ahí, hace 3 años empecé a poner a prueba productos y cosas virales de internet”, relató el mexicano.

Vale precisar que, en un inicio, los videos eran presentados por Jimmy y Ana Alexandra Núñez, conocida como Anita. Tras un año de trabajo en el programa de YouTube, ella abandonó el proyecto y solo quedó Álvarez en él.

SU RELACIÓN CON ANITA

Una de las grandes interrogantes de los seguidores del canal es saber qué pasó con Anita y cuáles fueron su razones para abandonar “Pongámoslo a prueba”. En ese sentido, Jimmy Álvarez contó que su separación fue una consecuencia de la pandemia del COVID-19, ya que no tenían la oportunidad de grabar juntos.

“La pandemia (...) hizo que las cosas cambiaran muchísimo. En nuestro caso, nos alejamos; yo estuve encerrado dos años porque una persona mayor en mi casa tiene diabetes y yo la quise cuidar muchísimo (...) Entonces ese fue todo un tema, no podíamos grabar juntos y eso empezó a hacer que no tuviéramos buena comunicación, tuviéramos diferencias, y cada quien empezó a emprender sus proyectos”, puntualizó.

Si bien Álvarez reveló que se sigue comunicando con su antigua compañera, admitió que la relación no es la misma de antes: “Ya no es esa comunicación que teníamos y es normal. No todas las amistades duran para siempre. Acabó, acabamos bien, pero ya nos separamos”, concluyó.