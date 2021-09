Una de las producciones turcas que ha sabido conquistar el corazón del público en España, al igual que en otros países del mundo, es la telenovela “Kadin” o también conocida como “Mujer”. Precisamente, los capítulos de esta producción son transmitidos por Antena 3 desde el 2020 y que se han vuelto en los favoritos de todos los televidentes.

Entre el gran elenco de actores destaca la participación de la actriz Özge Özpirinçci, quien en la exitosa producción interpreta a Bahar, una madre coraje que atraviesa por una serie de situaciones con la finalidad de sacar adelante a sus hijos Nisan y Doruk.

Actualmente la actriz de 35 años goza del reconocimiento en su país y también a nivel internacional; sin embargo, tras el final de la telenovela “Mujer”, Özge Özpirinçci no perdió la oportunidad de continuar planeando nuevos proyectos.

En ese sentido, en agosto del 2021 se estrenó su nueva serie llamada “Primero y último” (“Ilk ve son”). La producción llegó a las pantallas el 18 de agosto mediante la plataforma de streaming Blutv. Es precisamente esta producción que la obligó a retirarse, por el momento, de la actuación y lo anunció durante la promoción de de “Ilk ve son”

¿POR QUÉ LA ACTRIZ ÖZGE ÖZPIRINÇCI SE RETIRA DE LA ACTUACIÓN?

El motivo del alejamiento momentáneo de la actriz Özge Özpirinçci de la actuación es únicamente para dedicarse a disfrutar de su etapa como madre debido a que actualmente está embarazada y ha revelado que el nacimiento de su hija es un motivo importante para dejar de lado, por ahora, su trabajo.

La actriz quien constantemente comparte en su Instagram la felicidad de que será madre también reveló que vienen teniendo problemas para encontrar el nombre de su bebé, debido a ella junto a su pareja, el también actor Burak Yamantürk, no se ponen de acuerdo para elegir el nombre de su heredero.

“En cuanto al nombre, le digo muchos, pero siempre dice: ‘Es posible, ponlo en la lista’ o ‘Pensemos en ello’”', expresó Özge.

No obstante, precisó que ella opta por ponerle a su hija el nombre de Grape, algo que ha sido tomado con mucho humor entre sus familiares.

“Todo el mundo, amigos y familia, me siguen diciendo: ‘No le hagas eso a tu hija, Özge’. Creo que es un nombre hermoso y que en secreto llamaré a mi hija Grape”, precisó.

ÖZGE ÖZPIRINÇCI DESEA TOMARSE UN DESCANSO

Asimismo, la actriz reconoció que otro de los motivos por el que se alejará de la actuación es porque quiere descasar debido a su ajetreada vida laboral.

“He tenido que establecer un punto en el que pueda quedarme un año o dos fuera de mi carrera porque he llegado a estar muy saturada con mi trabajo (…) He llegado al punto de estar agotada durante el rodaje de ‘Mujer’, y después con ‘Ilk ve son’. Estaba exhausta”, dijo durante una entrevista.

A pesar que su alejamiento pone tristes a sus seguidores y fanáticos, la actriz se siente muy agradecida con las muestras de afecto hacia ella y por el apoyo que viene teniendo en su nueva etapa disfrutando de su maternidad.