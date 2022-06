Uno de los casos más comentados durante las últimas semanas ha sido el juicio de los actores Johnny Depp y Amber Heard por un hecho de presunta difamación en el que habría incurrido la actriz de Aquaman. Pero un tribunal le dio la razón al protagonista de ‘Piratas del Caribe’, aunque muchos se preguntan ¿por qué no se le creyó a Heard?

El veredicto final se dio a conocer el pasado 2 de junio donde resultó ganador Johnny Depp, mientras que la actriz tendrá que pagarle 15 millones de dólares al ser hallada culpable por el jurado que estuvo a cargo del caso.

Cabe indicar que Amber Heard y Johnny Depp, ambos Celebs de Estados Unidos, se conocieron en el 2012 y luego de tres años se casarían; sin embargo, un año después cada uno tomaría un rumbo distinto dejando atrás el amor que sentían.

Amber Heard fue hallada culpable del delito de difamación y ha sido obligada a pagarle una indemnización a Johnny Depp (Foto: AFP)

Pasaron los años y sus diferencias no terminarían, pues, el actor -según Sensacine- demandó a la actriz por haber escrito un texto de opinión, que fue publicado en Washington Post en 2018, donde relataba su experiencia como víctima de violencia. Sensacine también indica que si bien Heard nunca dijo el nombre del actor, Depp sostuvo que la referencia era clara.

Por ese motivo ambos se vieron los rostros en los tribunales y luego de todo el proceso establecido se determinó que Depp tenía la razón.

¿POR QUÉ NO SE LE CREYÓ A AMBER HEARD?

Antes de conocer el veredicto muchas personas llegaron a pensar que se le daría la razón a Amber Heard; sin embargo, durante la lectura del documento ocurriría todo lo contrario.

En ese sentido, unas de las personas que integró el jurado expresó, de manera anónima, por qué no se le creyó a la actriz. Su versión la dio durante una entrevista con Good Morning America.

“No me pareció tan creíble. Parecía que podía encender el interruptor de sus emociones. Respondía una pregunta y estaba llorando y dos segundos después se volvía fría. No parecía natural”, expresó según informó Sensacine.

Johnny Depp y Amber Heard (Foto: AFP)

Otro detalle que resaltó esta persona es que al jurado tampoco le agradó mucho que la actriz los mirara directamente, pues, eso les generaba incomodidad.

“El llanto, las expresiones faciales que tenía, mirar fijamente al jurado, todos estábamos muy incómodos (...) Algunos de nosotros usamos la expresión ‘lágrimas de cocodrilo’”, dijo según Milenio.

Esta persona también respondió cómo era el comportamiento de Johnny Depp. “Parecía un poco más real respondiendo preguntas. Su estado emocional fue muy estable”, enfatizó.

LAS FOTOS PRESENTADAS POR AMBER HEARD

El tema de las fotos presentadas por la actriz también tuvo un comentario por parte de este integrante del jurado. En ese sentido, señaló que dudaron de la autenticidad de las imágenes, sobre todo, por lo dicho por la defensa de la actriz al afirmar que ella “nunca sale sin maquillaje”.

“Sin embargo, va a presentar la orden de restricción sin maquillaje. Y da la casualidad de que su publicista está con ella. Esas cosas se suman y comienzan a ser difíciles de creer”, enfatizó.