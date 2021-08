Desde hace más de cinco décadas, Andrés García es considerado uno de los actores más reconocidos de todos los tiempos por su trabajo en el teatro, cine y televisión. Gracias a su innegable talento fue llamado a participar en gran cantidad de producciones, que en su mayoría lo requerían como protagonista.

Si bien, su carrera artística en México estuvo llena de satisfacciones, ahora a sus 80 años podría decirse que el histrión nacido en República Dominicana debería disfrutar de todo lo que ha entregado a su público; sin embargo, esto no es así.

El propio galán de los 70, 80 y 90 alzó su voz contra la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) para realizar una fuerte acusación en contra de esta entidad y pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la intervenga. A continuación, te detallamos cuál fue el motivo para que reaccione de esta forma.

El actor lamentó que hace cuatro años no le paguen las regalías de las películas y telenovelas que siguen emitiéndose en otros países (Foto: Canal de YouTube de Andrés García)

¿POR QUÉ ANDRÉS GARCÍA LE DECLARÓ LA GUERRA A LA ANDI?

Andrés García le declaró la guerra a la ANDI porque la acusa de no haberle pagado las regalías que le corresponde durante cuatro años, tiempo en el que no ha ido a cobrar a Ciudad México por temas de salud.

“Quiero mandar un mensaje a las autoridades de Hacienda y a las personas, actores que están encargados de la ANDI: ¿Qué carajos está pasando con la ANDI? Señor Elías Moreno y su directiva de gente, ya he hablado varias veces, tengo más de cuatro años que no voy a cobrar [regalías] personalmente a Ciudad de México porque me lo ha prohibido el doctor por la presión alta que se me sube”, señaló muy enérgico a través de su canal de YouTube.

Asimismo, el protagonista de “Chanoc” denunció que cada vez que pregunta a los encargados de la entidad sobre las ganancias que le corresponden no le dan una respuesta concreta. “Ustedes dicen una cosa distinta cada vez que pregunto dónde está mi dinero, les voy a refrescar la memoria porque si no vamos a tener problemas. Señores de Hacienda, ¿qué les parece una auditoria a la ANDI?, creo que ya se la merecen”.

Según García, el hecho de que continúe reproduciéndose en diferentes países las películas y telenovelas donde ha participado, lo llevan a recibir regalías, pero hace cuatro años no ha visto nada. “Pero qué desmadre traen ustedes señores de la ANDI. ¿Quiere pleito?, pues lo van a tener, pero nos va a tener que ayudar la Secretaría de Hacienda para ver qué carajos hacen con el dinero. Antes [de los cuatro años] mi historial de pagos era cada tres o cuatro meses y cobrara 20 o 30 mil pesos por las repeticiones, pero ahora cuando consulto primero me dicen 44 mil, luego 22 mil y luego que no tengo nada. Encima quieren que vuelva a renovar mis datos”.

En otro momento, indicó que si eso le hacen a él, que es un artista reconocido y de mucha trayectoria, no quiere imaginar cómo tratan a los nuevos talentos. Debido al malestar que tiene Andrés García con dicha entidad manifestó que ya ha solicitado que se realice una auditoría a la ANDI. “Me da mucho coraje tenerles que hablar en este tono”.

¿QUÉ RESPONDIÓ LA ANDI?

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) aún no se pronunciado ni ha emitido ningún tipo de información referente a las acusaciones de Andrés García. Lo que sí ocurriría es que en los próximos días se dé a conocer las medidas que tomará frente a los señalamientos del actor.