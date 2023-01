Nadie puede dudar de que la mexicana Thalía es una de las más grandes artistas del habla hispana en general. Y es que, además de ser una conocida cantante en la industria musical, también logró protagonizar novelas y melodramas durante sus más de 20 años de trayectoria. No obstante, no todos parecen estar conformes con la hoja de vida de la intérprete de “No No No”.

Si bien la fama de la regiomontana ha sabido mantenerse a flote durante los últimos años, existen artistas internacionales que prefieren mantenerse algo alejados del entorno de Thalía, pese al rédito económico que supondría una colaboración.

Y es que, según la propia Thalía, la popular banda surcoreana Blackpink, la figura de la actual pareja de Tommy Mottola no es una celebridad mundial, por lo que tener una canción juntos no sería algo que las beneficie en aspectos comerciales.

Thalía suele acudir a eventos de premiación musical como los Grammy (Foto: AFP)

Pero, ¿cómo sucedió tal desplante por parte de las cantantes asiáticas que han causado molestia a los seguidores de la mexicana? Pues, aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ BLACKPINK RECHAZÓ CANTAR CON THALÍA?

De acuerdo a lo dicho por Thalía en Oh MUSIC Latino, fue ella misma quien pidió una colaboración junto al cuarteto femenino de k-pop, esperando una respuesta que enrumbe a sacar un disco o, si quiera, un sencillo entre las cantantes y la nacida en México.

Sin embargo, la repuesta de YG Entertainment fue una cordial negativa, dejando en claro que las representantes asiáticas solo presentan temas junto a estrellas mundiales, y dada la fama local que tiene Thalía, era inviable realizar una canción juntas.

BLACKPINK se encuentra actualmente dando diversos conciertos alrededor del mundo por su nuevos disco. (Foto: Instagram)

Pero eso no es todo, pues Tommy Mottola, pareja y padre de los hijos de Thalía, también habría intentado seducir a la banda asiática con una exorbitante suma de dinero para que se diese la colaboración, algo que finalmente no se dio.

Resulta increíble que alguien le haya dicho “no” a Thalía en pleno 2022. Eso sí, lo que sabemos es que a la famosa de 51 años no parece haberle afectado en lo más mínimo, pues la vimos hace poco llevando a cabo varias cábalas para recibir el año nuevo.

¿THALÍA REGRESARÁ A LAS NOVELAS?

Han pasado más de 20 años desde que Thalía estelarizó “Rosalinda”, su última telenovela transmitida en la gigante Televisa. Y es que esta ficción no solo tuvo a la famosa en el set de rodaje, sino también a verdaderos portentos de la actuación como Fernando Carrillo, Angélica María, Nora Salinas, Laura Zapata y Adriana Fonseca.

¿Buscará volver a la televisión este 2023? Pues, conoce más sobre su futuro en la industria AQUÍ.