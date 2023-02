Gerard Piqué y Shakira se separaon en medio de una serie de rumores en medios de comunicación. Con el tiempo, se ha ido descubriendo más información acerca de ellos y la más resaltante, probablemente, es la que indica que el exfutbolista está en una nueva relación con una joven llamada Clara Chía Martí, quien se ha convertido en el blanco de la colombiana en el tema que lanzó junto a Bizarrap.

Por más que la cantante haya lanzado varias indirectas en contra de ella en dicho tema musical, la presunta afectada no se ha molestado en contestarle o hacer alguna publicación referente a ello en sus cuentas de redes sociales, lo cual genera algunas preguntas o dudas, pues esa actitud demuestra la gran paciencia que tiene.

Sin embargo, esa manera de manejar la situación parece que ha llegado a un límite cuando la joven de 23 años tuvo que ir de urgencias a un hospital en Barcelona por una crisis de ansiedad producida, presuntamente, por todas las críticas que ha recibido desde que se confirmó que estaba saliendo con Gerard Piqué.

Todo lo mencionado anteriormente, hace que la opinión pública se pregunte por las razones que tiene la española para no decir algo o, al menos, defenderse de todo lo que Shakira ha dicho en su canción. Después de todo este tiempo, parece que aquella pregunta ya tiene respuesta.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué fueron captados el 31 de enero tras la crisis de ansiedad que sufrió la joven un día antes (Foto: Europa Press)

¿POR QUÉ CLARA CHÍA NO LE RESPONDE A SHAKIRA?

El Confidencial pudo contactarse con personas del círculo cercano de Clara Chía Martí, quienes finalmente han dado un poco más de información sobre una de las parejas más mediáticas del momento en el mundo entero. Fue así que se dio a conocer el motivo por el que la novia de Piqué se mantiene en silencio.

De acuerdo con lo expresado por una amiga de Clara, ella no va a responder nada sobre la canción que publicó la expareja de Piqué. Es más, se animó a dar el porqué de ello, sorprendiendo a muchos con su respuesta.

“No se esperaban que la ex de Gerard hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora”, comentó la fuente que no reveló su identidad exacta.

LOS PADRES DE CLARA CHÍA LA APOYAN

A lo largo de la nota publicada por el medio ya mencionado, se nombró a los padres de Clara Chía Martí, pues desde hace tiempo había nacido la curiosidad por saber qué era lo que pensaban ellos sobre la nueva relación que formado su hija.

Según lo expresado por los amigos de la joven de 23 años, los dos padres estuvieron en contra al inicio debido a la diferencia de edad existente, pero luego decidieron apoyarla al darse cuenta de la manera en la que ambos han decidido llevar su relación amorosa.

Por otro lado, estos chicos dejaron en claro que los progenitores de Clara prefieren seguir manteniendo una vida privada alejada de los medios de comunicación.