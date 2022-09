En la década de los 90, “Vivir lo nuestro” se convirtió en uno de los temas más exitosos de todos los tiempos, lanzando al estrellato a Marc Anthony y La India, quienes habían desarrollado una gran química, tal como lo demostraron en el concierto de salsa titulado “La Combinación Perfecta”.

A pesar de la amistad que habían formado, esta poco a poco se fue desvaneciendo y de ella no queda nada; algo que quizá pocos conocían. A continuación, te contamos que sucedió entre ellos.

Marc Anthony durante el 53º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar el 23 de febrero de 2012 (Foto: Martin Bernetti / AFP)

¿CÓMO SURGIÓ LA ENEMISTAD ENTRE MARC ANTHONY Y LA INDIA?

Según La India, su distanciamiento con Marc Anthony se debió a que al artista se le había subido la fama a la cabeza y no supo cómo manejarla; incluso, no había manera de comunicarse con él, por lo que llevan muchos años sin hablarse.

Asimismo, criticó que el cantante se convirtiera en alguien muy distante con su público y la prensa, creando una barrera muy alta con ellos, debido a que se creía “Dios”.

A raíz de ese comportamiento, piensa que nunca volverá a trabajar con él, aunque espera que algún día se dé cuenta de lo que hace y vea a quiénes realmente tiene a su lado.

“Cuando se te bajen los humos y cuando quieras cantarle al pueblo, yo estará cerca de ese pueblo y te esperaré. Pero me vas a tener que pagar un billetazo grande”, dijo en 2005 a “Escándalo TV”

La artista lamenta el comportamiento de Marc Anthony y espera que algún momento se dé cuenta (Foto: La India / Instagram)

¿POR QUÉ DIJO QUE LA FAMA CAMBIÓ A MARC ANTHONY?

Las palabras de La India se dieron en respuesta a lo dicho por Marc Anthony en 2014. En esa ocasión, el novio de Nadia Ferreira se refirió al éxito “Vivir lo nuestro”, si bien, dijo que era un tema que le gustaba, no tuvo palabras agradables para quien fue compañera.

“Esta canción la grabé con una tipa medio rara, que no me cae demasiado bien, [pero] la canción es una de mis favoritas, la tipa ya no sé”, manifestó durante una gira por Colombia.