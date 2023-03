Hoy por hoy tiene una carrera consolidada como actor, pero hubo un tiempo en el que quiso incursionar en otro arte: la música. Gabriel Soto, el protagonista de “Mi camino es amarte”, intentó ser intérprete musical pero de forma infructuosa, motivo por el que terminó desistiendo en su intento. Conoce qué hecho fue el que le sirvió para decir hasta aquí basta.

El artista, natural de Ciudad de México, no comenzó su camino en la industria del entretenimiento en la actuación: en realidad lo hizo formando parte del grupo musical “Kairo”, pero el histronismo lo llevó a abandonar esa faceta.

No obstante, tiempo después, y ya cuando se había ganado un lugar como actor de telenovelas, en 2013 decidió retomar la música, apoyado en ese entonces por su esposa Geraldine Bazán, de quien en la actualidad está separado.

LA RAZÓN POR LA QUE GABRIEL SOTO ABANDONÓ SU DESEO DE SER CANTANTE

En febrero de 2013 se presentó en el programa “Hoy” y fue allí en donde vivió un bochornoso momento al interpretar su sencillo “Todo me recuerda a ti”, pues reconoció que se “escuchó fatal” al tener que cantar en vivo.

“Por un error de producción o de un momento, tomar una decisión que no estaba planteada así, de cantar en vivo en un programa de tele, que es complicadísimo”, expresó a Univision en 2014, confesando a su vez que las críticas le afectaron.

“Lo he dicho abiertamente, no soy el cantante que el mundo esperaba ni mucho menos, soy entonado”, dijo en agosto de 2022 en la misma emisión matutina. “Cinco minutos antes de salir al aire se tomó la decisión, la productora tomó la decisión, de que fuera en vivo”, explicó.

Soto además aseveró que para “cantar en vivo en televisión necesitas un ingeniero de audio que te autorice, que te mueva un poquito ahí la consola para que tu voz se escuche bien”.

“No es justificación, pero si me hubieran dicho desde un principio que iba en vivo, pues se prepara todo para hacer una presentación en vivo, y no fue así”, sentenció en aquella ocasión.

GERALDINE BAZÁN, EXPAREJA DE GABRIEL SOTO, ANUNCIA QUE PODRÍA INCURSIONAR COMO CANTANTE

Geraldine Bazán informó que el cantautor de regional mexicano, Horacio Palencia, le ofreció escribirle un tema “para que lo grabara”. “El otro día Horacio Palencia me hizo un vale, es Horacio buenas rolas, me dijo ‘Te voy a hacer una canción para que la grabes y la cantes’. Entonces en una de esas que no les sorprenda que yo ande cantando”, contó al programa “Sale el sol” entre risas.

La actriz confesó que tiene la inquietud de cantar desde niña; no obstante, reconoce que no nació con el talento para hacerlo.

“En algún momento estuve en un grupo, cantaba y bailaba, me hubiera encantado nacer con el don del canto, obviamente uno puede educar la voz, pero definitivamente yo respeto muchísimo, me hubiera encantado ser cantante, no lo soy”, señaló.

Más allá de ello, la celeb no descarta que en algún proyecto actoral pueda incursionar en el canto: “Sí podría educar la voz, hacer un personaje o preparar una canción”, acotó.