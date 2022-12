Georgina Rodríguez fue una de las grandes celebridades del 2022. Con su documental “Soy Georgina”, estrenado a principios del año en Netflix, pudimos conocer mucho más sobre la modelo, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. Además, esto la llevó a tener presencia en grandes eventos, como los Latin Grammys y los importantes festivales de Cannes y Venecia.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo en la vida de la influencer, pues recientemente concedió una entrevista a Elle donde confesó cuáles fueron los obstáculos que afrontó durante estos 365 días.

¿Quieres saber lo que reveló una de las más famosas celebs de España de la actualidad? A continuación, descubre por qué Georgina Rodríguez afirma que el 2022 es el año más duro de su vida.

GEORGINA RODRÍGUEZ CREE QUE EL 2022 FUE EL AÑO MÁS DURO DE SU VIDA

Georgina Rodríguez y su familia tuvieron que atravesar una dolorosa pérdida en el 2022. El pasado 18 de abril, la modelo y Cristiano Ronaldo comunicaron que uno de los hijos que esperaban durante su embarazo gemelar había fallecido.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza”, escribieron en sus redes sociales.

La partida del pequeño Ángel fue un golpe impactante para su familia, tal como ella lo reafirma en su entrevista: “Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”.

Este pesar se suma a la preocupación de la empresaria por la salud de Bella Esmeralda, la bebé que sobrevivió en su último parto. La niña de 7 meses es la menor de los 5 hijos del futbolista y padeció un grave cuadro de bronquiolitis, una infección que se caracteriza por la dificultad respiratoria, fiebre alta, tos y cianosis.

Georgina y Cristiano anunciaron el fallecimiento de uno de sus hijos en el 2022 (Foto: Cristiano Ronaldo / Instagram)

GEORGINA RODRÍGUEZ Y LAS CRÍTICAS QUE RECIBE EN REDES SOCIALES

Otra situación con la que Georgina Rodríguez ha tenido que lidiar en el 2022 son las críticas que recibe en las redes sociales, así como los diversos rumores que existen en Internet sobre ella.

“Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira”, puntualiza.

Además, reconoció que hoy en día le ha dado valor a la privacidad que gozan las personas anónimas, quienes viven lejos de la atención de la prensa.

“Muchas veces se lo digo a mis amigos. ‘Qué suerte tenéis, que estáis tranquilos en casa’ (...) Pero reconozco que si yo fuera otra persona y leyera todo lo que publica sobre mí, con distancia, también me caería mal… ¡Pero yo no soy así!”, manifestó.