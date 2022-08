El libro “I’m glad my mom died” -o “Me alegra que mi mama muriera”, en español- de Jennette McCurdy viene siendo un éxito de ventas y repercusiones en la Internet. La actriz que fue una de las principales figuras de Nickelodeon en 2007 y 2014 lanzó su libro autobiográfico en el que cuenta las amargas experiencias y maltratos que sufrió por parte de su madre y también de un productor de “Nick”, al que en su libro siempre menciona como “El creador”.

La artista, hoy con 30 años, hizo público su libro el pasado 7 de agosto y casi de inmediato el primer tiraje de este en Estados Unidos se agotó . Y es que en los meses previos, la propia actriz, oriunda de Los Ángeles, había señalado de qué trataría su texto, lo que generó bastante curiosidad entre sus seguidores y curiosos.

En el libro -cuyo título hace referencia a la complicada relación que tenía con su madre que falleció en 2013 a causa de un cáncer- Jennette McCurdy menciona en varios pasajes los abusos psicológicos y acosos que sufrió por parte de un productor de Nickelodeon, a quien siempre llama “El creador”, pero que de acuerdo a informaciones se trata de Dan Schneider.

Jennette McCurdy junto a Miranda Cosgrove (Carly) y Nathan Kress (Freddie) (Foto: Nickelodeon)

LA RAZÓN POR LA QUE JENNETTE MCCURDY LAMENTA EL BESO A NATHAN KRESS EN “ICARLY”

En uno de los episodios que relata McCurdy, la actriz recordó cómo grabó la escena del primer beso de Samantha “Sam” Puckett con Fredward “Freddie” Benson y el trauma que sufrió al realizarla. Jennett explica que no tuvo problemas con el actor que daba vida a “Freddie” -Nathan Kress- pero sí con todo el contexto que la rodeaba en ese momento, incluido la presencia del productor Dan Schneider.

Y es que había tres aspectos que la incomodaban. El primero era que este no solo era el primer beso de “Sam”, sino también de Jennette en la vida real, por lo que no quería que fuese uno actuado y para la TV. El segundo, el tener tanto gente alrededor de ella para esa primera vez, pues tenía a toda la producción en el estudio observándola. Y el tercero, la presión y molestia que ejercía “El creador” en ella durante la filmación de esa escena.

“Nuestros labios se tocan. Él mueve su boca un poco, pero yo no puedo mover la mía. Estoy congelada. Sus ojos están cerrados. Los míos no. Los míos están bien abiertos, mirándolo fijamente (...) Es tan extraño mirar a una persona mientras sus rostros se tocan. No me gusta. Puedo oler su gel para el cabello”, relata la celebs.

La escena fue grabada en 7 ocasiones, por la que McCurdy tuvo que repetir 7 veces el beso con Nathan Kress, y siempre con la presión de Dan Schneider sobre ella. “El Creador me mira directamente a los ojos, pero no dice nada durante cuatro o cinco segundos. Casi empiezo a reír, pensando que podría estar jugando conmigo para divertirse como lo hace a veces, pero luego reconozco que hay una profunda ira en él. No es momento para reír. Finalmente, habla: ‘Jennette. Más cabeza. Movimiento (de cabeza durante el beso)’”, escribe en otra parte de este episodio.

¿QUIÉN ES DAN SCHNEIDER?

Dan Schneider es un productor y guionista originario de Memphis, Tennessee, que originalmente inició su carrera dentro del mundo del entretenimiento como actor en la década de los ochenta. Películas como “Making the Grade”, “Better Off Dead”, “The Big Picture”, “Happy Together” y “Hot Resort” forman parte de su trayectoria.

En televisión también fue parte de series como “ABC Head of the Class”; hacia los 90, “Home Free” y “Tonya y Nancy: La historia interna” formaron parte de su trayectoria.

Hacia finales de los noventa ingresó a Nickelodeon para trabajar como escritor de sitcoms -comedias de situación- para público infantil y juvenil; ya cuando su carrera como productor empezó a crecer creó su propia empresa productora, llamada Schneider’s Bakery, con la que trabajó de la mano con ‘Nick’ por muchos años.

Dan Schneider junto al elenco de "Sam & Cat" (Foto: Nickelodeon)

Entre los programas que Schneider produjo con éxito para el reconocido canal internacional están: