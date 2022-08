Su libro se ha convertido en tendencia a nivel internacional. Jennette McCurdy, la célebre actriz de “iCarly” y “Sam & Cat”, programas de Nickelodeon, lanzó a inicios de agosto su libro autobiográfico titulado “I’m glad my mom died”; en español, “Me alegra que mi mamá muriera”. El contenido es crudo y polémico, pero solo el nombre del texto de por sí ya genera atención, razón por la que le preguntaron a la propia ahora escritora cuál fue la razón para escoger tan resonante título.

Se hizo conocida a finales de la primera década de los 2000 con la serie infantil “iCarly”. Jennette McCurdy daba vida a Sam Puckett, la mejor amiga de Carly (Miranda Cosgrove) y estelar del programa producido por Nickelodeon. No obstante, tras las risas y fama que conllevaron su personaje, había mucha tristeza y trauma.

Eso, a través de las narraciones de sus experiencias personales, familiares y profesionales, es lo que Jennette McCurdy plasma en su libro, que a los pocos días de ser puesto a la venta -el 7 de agosto pasado- agotó el primer tiraje . Como es lógico, la prensa y fanáticos han querido conocer más detalles de los que se muestra en el libro.

Jennette McCurdy junto a su madre, quien falleció en el 2013 (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ JENNETTE MCCURDY TITULÓ SU LIBRO “ME ALEGRA QUE MI MAMÁ MURIERA”?

Con esa finalidad, la revista Vogue entrevistó a la también protagonista de “Sam & Cat”, quien actualmente tiene 30 años se alejó de la televisión, pero ha seguido actuando en escenarios teatrales, en donde también llevó a cabo la puesta en escena llamada “Me alegra que mi mamá muriera”.

Durante la entrevista con la revista antes mencionada, le consultaron de la razón del título de su libro. McCurdy, sin tapujos, dio sus razones. “El título en realidad me llegó a través de la composición de canciones, bastante divertido. Estaba jugando con el teclado y tocando un pequeño acorde feliz y valiente, y comencé a cantar que me alegraba de que mi madre muriera, y se sentía muy genuino y muy puro. Pensé: ‘Bueno, me gusta mucho ese título’”, expresó la intérprete.

Repreguntando, entonces, sí está realmente de acuerdo con el nombre del título; es decir, se siente bien porque su mamá falleció -perdió la vida en 2013 luego de una dura lucha contra el cáncer- , McCurdy fue enfática.

“Estoy totalmente de acuerdo con el título. Sabía que lo quería desde el principio. Nunca hubo una pregunta o una duda sobre cambiarlo o ir con un suplente. Era la única opción”, replicó.

Junto a la publicación digital de Vogue (Foto: Jennette McCurdy / Instagram)

JENNETTE MCCURDY DENUNCIÓ ABUSOS POR PARTE DE PRODUCTOR DE NICKELODEON

El libro explora también los abusos psicológicos y casos de acoso que vivió mientras grababa las series de “iCarly” y “Sam & Cat” para Nickelodeon. Si bien en su texto nunca menciona el nombre del productor de la televisora que la maltrataba y hasta acosaba, se refiere a el como “El creador” .

Dicho apodo es para Dan Schneider, el productor y creador de ambas exitosas series de “Nick”. La denuncia de McCurdy sobre este tipo de comportamientos por parte de Schneider no es la única, por lo que en 2018, la compañía decidió despedirlo ante el aumento de casos de exartistas que lo sindicaban como acosador y abusador.