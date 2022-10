Sus nombres son sinónimos de dos de las bandas más importantes en la historia del rock mundial. Kurt Cobain y Axl Rose siempre harán referencia a Nirvana y Guns N’Roses, respectivamente. De igual forma, es también famosa la rivalidad y diferencias que tuvieron ambos vocalistas y líderes. En la siguiente nota te explicaremos cómo surgió esta especie de enemistad.

Si bien el historial del líder de la banda californiana lo condena -está marcada por sus excesos, declaraciones explosivas y comportamiento belicoso-, en esta ocasión Axl poco o nada tuvo que ver en el origen de esta rivalidad.

Más bien fue el “jefe” de la agrupación de Washington quien dio a pie a esta disputa que trascendió lo musical y tomó posturas ideológicas . Incluso Rose, desde un comienzo, siempre se mostró como un fan de la música de Nirvana.

Axl (al medio) junto a su banda (Foto: Guns N'Roses)

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA PELEA ENTRE KURT COBAIN Y AXL ROSE?

El vocalista y compositor nacido en Indiana había mostrado desde un comienzo de la carrera de ambas bandas su admiración y gusto por Nirvana e incluso se había mostrado en público con una gorra de la agrupación de rock alternativo .

Sin embargo, eso a Cobain poco o nada le generó. Durante el tour promocional del disco “Nevermind”, el álbum que los convertiría en la banda más conocida del mundo, el vocalista quiso marcar distancia con Rose y dejar claro que su grupo no tenía nada que ver con los Guns N’Roses. “No somos la típica banda como Guns N’ Roses que no tiene nada que decir”, expresó.

Y es que Kurt era un defensor de la igualdad y el feminismo, además de tener una ideología mucho más moderna que la que representaban los Guns N’ Roses en sus letras sexistas . Así, para el washingtoniano era importante que la industria y el público no pusiesen a su banda a la par de la de Axl Rose, al que veía en las antípodas de su pensamiento. “La rebelión se posiciona en contra de tipos como los de Guns N’ Roses”, llegó a declarar.

Rose no entendía esta postura y siguió señalando su admiración por Nirvana, e incluso propuso el realizar unas presentaciones en conjunto, algo que disgustó por completo a Cobain. “Guns N’ Roses estaba a punto de hacer este tour masivo con Metallica, y querían que nosotros abriéramos”, declaró Dave Grohl, el batería de Nirvana, en una entrevista. “Axl llamó a Kurt sin parar. Un día, estábamos caminando por el aeropuerto cuando Kurt dijo: ‘Demonios. Axl Rose no deja de llamarme’”, agregó Grohl.

Kurt Cobain perdió la vida a los 27 años (Foto: EFE)

LO QUE DIJO AXL ROSE SOBRE KURT COBAIN QUE ESTALLÓ LA PELEA

Frente a tanto rechazo de Kurt, en 1992, y durante un concierto, Rose consideró que era mometno de responder y a su estilo lo hizo de una forma muy cruel: hizo alusión a las adicciones de Kurt Cobain y Courtney Love, su pareja, que por entonces estaba embarazada.

“Si el bebé nace deforme, pienso que los dos deben ir a prisión, eso es lo que siento”, dijo, después de referirse a ellos como “drogadictos”. Ese mismo año, ambas celebs tuvieron su primer encontrón cara a cara.

Fue en la gala de los MTV Awards. Allí Courtney Love, bromistamente, le preguntó a Rose si quería ser el padrino de su hija, a lo que el cantante respondió con tono agresivo diciéndole a Cobain que callase y mantuviese a raya a su mujer.

Para evitar irse a los golpes, Cobain -quien falleció 1994- se desfogó escupiendo el piano en donde supuestamente Axl iba a hacer su presentación, y es que al final ese instrumento lo terminó utilizando Elton John, una víctima colateral de todo este pleito.

Después del impase en los MTV Awards, Cobain concedió una entrevista con el medio LGBT The Advocate en el que calificó a Axl como “un maldito sexista, racista y homófobo”. Y lo dejó claro: “No puedes estar de su lado y del nuestro”.