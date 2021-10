Hace meses cuando anunciaron que “Pasión de gavilanes” iba a tener una segunda temporada, más de 17 años después de su estreno, los seguidores de la exitosa telenovela se entusiasmaron tanto porque pensaban que volverían a ver de nuevo a los protagonistas y resto del elenco en la secuela; sin embargo, con el paso del tiempo, varios actores anunciaron que no estarían en la entrega, causándoles mucha tristeza, aunque mantenían la esperanza de que cambiarían de opinión.

Ahora que Telemundo reveló los nombres de los histriones que estarán en esta nueva entrega, todas las dudas quedaron absueltas y ya se conocen a quiénes veremos en la serie que llegará a las pantallas en 2022. La felicidad de los fanáticos estaría completa si es que todo el elenco principal estaría de vuelta, pero ante la ausencia de uno de ellos, la decepción se apoderó de ellos.

Y no es para menos, pues Michel Brown, quien dio vida a Franco Reyes, será el gran ausente, luego de que Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss anunciaron que retornarían con sus queridos personajes. Ante la ausencia del actor, te contamos por qué no estará en la novela.

¿POR QUÉ MICHEL BROWN NO ESTARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Hasta el momento, Michel Brown no se ha pronunciado sobre su ausencia en la temporada dos de “Pasión de gavilanes”, que ya inició sus grabaciones en Colombia. Pero recordemos que en agosto último concedió una entrevista en la que se refirió al tema.

“Voy a estar en otro proyecto al mismo tiempo que ellos arrancan y por eso no voy a poder participar, pero gran parte del elenco está. “Leí algo, una pequeña sinopsis y la historia se oye increíble. No me cabe duda de que va a ser un golazo y que va a ser una gran experiencia también. Yo voy a estar trabajando en ese momento [de las grabaciones] en Bogotá y México”, dijo a la emisora argentina Radio Mitre.

Asimismo, se refirió al papel de Franco Reyes que desempeñó en la novela. “Para mí es un recuerdazo, tiene como un niño y yo estaba viviendo un poco el mundo de este personaje y sus experiencias inocentes. Es de los personajes que llevo en el corazón (…) Paso algo loco con ella, pues aunque la pasan de nuevo, pese a que acabó hace muchos años, sigue siendo muy actual”, indicó.

REACCIÓN POR AUSENCIA DE MICHEL BROWN

“El 21 de octubre del 2003 salió al aire ‘Pasión de gavilanes’, historia que hizo visible la carrera de muchos de nosotros, que impulsó la de otros y a todos los que hicimos parte nos convirtió en una tendencia mundial conquistando los hogares y los corazones del mundo entero. Hoy 18 años después en el mismo mes de estreno damos orgullosamente la noticia oficial de nuestro reencuentro. No saben la felicidad de verlos”, escribió en su cuenta de Instagram la actriz Natasha Klauss, quien dio vida a Sarita Elizondo.

Aunque todo era felicidad, la ausencia de Brown generó mucha tristeza. “Te necesitamos en Pasión de gavilanes”, “No puedo creer que no vas a estar”, “Tienes que ir a Colombia a ser Franco Reyes”, “Vuelve Franco” o “Te queremos en Pasión de gavilanes”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores de la exitosa telenovela.