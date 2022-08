Sin dudas, uno de los cantantes más polémicos de la actualidad es Anuel AA. Sus sonados romances con Karol G y su esposa Yailin La más viral, así como algunas excentricidades, lo han puesto en el ojo de la tormenta en más de una oportunidad. Sin embargo, esta vez es el protagonista de un delicado caso que involucra a su menor hijo.

En ese sentido, un medio puertorriqueño ha dado a conocer que el artista habría sido demandado por la madre de su pequeño, lo que pondría en riesgo su relación con él. A continuación, conoce por qué Anuel AA podría perder la custodia de su hijo de 9 años.

¿POR QUÉ LA MADRE DEL HIJO DE ANUEL AA LO DEMANDÓ?

De acuerdo con el programa Lo sé todo (WAPA), Astrid Cuevas demandó a Anuel AA frente al Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico debido a, presuntamente, ser un padre ausente para el hijo que tienen en común, un pequeño de 9 años.

Según el medio, la demanda establece que el artista no habría visto a su hijo desde el 13 de febrero del 2022. Esto, sumado a que la comunicación entre ambos es esporádica, fue lo que hizo que la madre solicite la custodia completa del menor.

La misma fuente indicó que los motivos que Cuevas presentó para que se conceda su solicitud se basarían en el hecho de que el intérprete, cuyo verdadero nombre es Emmanuel Gazmey Santiago, habría delegado su responsabilidad a terceros. Es decir, a su representante, asistentes y familia cercana.

Finalmente, el medio reveló que el artista urbano también habría demandado a Astrid por custodia compartida. Tras esto, ella lo acusó de paternidad irresponsable frente a la autoridad competente.

Anuel AA tiene un hijo de 9 años de edad con Astrid Cuevas (Foto: Anuel AA / Facebook)

¿QUIÉN ES ASTRID CUEVAS?

Astrid Cuevas en una actriz, influencer y modelo nacida en Puerto Rico. Es conocida en la prensa por haber mantenido una relación con Anuel AA mientras no era famoso. Con el tiempo, se convirtieron en padres de Pablito Anuel en el año 2012.

La joven también se desempeña como modelo y cantante. Además, se sabe que fue uno de los principales apoyos que tuvo el reggaetonero mientras estaba en prisión por posesión de armas de fuego. Ahora, ambos se enfrentan en esta disputa legal que lleva al cantante a los tribunales por el hijo que tienen en común.

La joven nació en Puerto Rico (Foto: Astrid Cuevas / Instagram)

OTRAS ACUSACIONES A ANUEL AA

Si bien esta es una demanda pública y a través de un tribunal especializado, las acusaciones contra la paternidad de Anuel AA ya venían de antes. Tal como reporta People en español, las hermanas de Astrid Cuevas lo criticaron en redes sociales.

“No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja (...) Los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está”, escribieron. Hasta el momento, ni el artista ni su entorno se han referido a este caso tan delicado.