La serie “El señor de los cielos” ha sido reconocida como una de las producciones más famosas de los últimos tiempos y contó con la participación del actor Mauricio Ochmann en el papel de José María “Chema” Venegas. Con ese personaje el artista se ganó el aplauso del público aunque también vivió momentos de tensión cuando tuvo frente a él a un narcotraficante.

Mauricio Ochmann es un actor que empezó a demostrar su gran talento desde muy joven y fue así como participó de importantes telenovelas durante los años 90; sin embargo, en los años 2000 su carrera fue tomando un rumbo hacia el éxito. Fue así como integró el elenco de actores de “Mirada de mujer, el regreso”, “Como en el cine”, “Amarte así, frijolito”, entre otras.

Mauricio Ochmann protagonizó El señor de los cielos (Foto: Mauricio Ochmann / Instagram)

Pero fue con la serie “El señor de los cielos” donde la popularidad y la fama incrementaron para el actor Mauricio Ochmann. Pero interpretar al “Chema” es algo que el artista recordará para siempre, no solamente por el éxito obtenido, sino también por lo que atravesó en un determinado momento.

LA VEZ QUE MAURICIO OCHMANN FUE OBLIGADO A CONOCER A UN NARCOTRAFICANTE

Los fanáticos del actor Mauricio Ochmann quedaron sorprendidos con la declaración del recordado “Chema” en “El señor de los cielos” durante su visita al programa de YouTube de Yordi Rosado.

En ese espacio sostuvo que debido a su participación en la serie fue obligado a conocer a un narcotraficante, luego de ser interceptado por un comando armado del crimen organizado, según Infobae.

Según reveló el actor, esto ocurrió en una carretera de México cuando el chofer del vehículo en el que iba se detuvo supuestamente para abastecerse de combustible y ocurrió lo inesperado.

“Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía. Me estaban llevando a un evento, me interceptaron después de tres retenes. El chofer me dice ‘le voy a echar gas’, pero según este mismo no le dio tiempo, se metió a una gasolinería y yo veo a un cuate que paro el cuello, me tocaron la ventana y me dijeron que el patrón me quería conocer”, expresó.

Mauricio Ochmann (Foto: Mauricio Ochmann / Instagram)

Ante tal situación, el actor obedeció las ordenes agregando que no caminó más de 25 pasos fuera del auto y se acercaron más de 8 camionetas,.

“Se baja el patrón y me da un abrazo, me dice ‘Chema, perdón que hayamos tenido que interceptarte así, pero sino como te conocemos’ y yo como palmera”, sostuvo.

¿CÓMO TRATÓ EL COMANDO ARMADO AL ACTOR MAURICIO OCHMANN?

En la conversación con Yordi Rosado también mencionó que la situación no pasó a mayores y, por el contrario, lo trataron muy bien y luego de las palabras del “jefe” lo dejaron ir sin ningún problema.

“Afortunadamente, se portaron muy bien”, dijo.

Mauricio Ochmann se ha ganado el cariño del público gracias a su gran profesionalismo (Foto: Mauricio Ochmann / Instagram)

Pero el actor quería saber quien era ese hombre. En ese sentido, dijo que no lo conocía pero empezó a investigar.

“Y después, a los dos, tres meses veo en una noticia que lo habían matado, yo digo ‘Imagínate que esa disputa hubiera sido en ese momento’”, anotó.