El anuncio de Gerard Piqué señalando que dejaba el fútbol profesional este fin de semana llamó la atención a propios y extraños. Y es que no solo los fanáticos del fútbol se sorprendieron y le prestaron atención a la noticia: los seguidores de Shakira -expareja del defensor del Barcelona- también voltearon la cabeza a ver y más de uno tiene una teoría respecto a lo ocurrido.

Desde que a inicios de junio pasado la cantautora colombiana comunicase su separación del futbolista español tras casi 12 años de relación y 2 hijos de por medio , muchas informaciones y especulaciones sobre las causas de la ruptura han circulado.

Lo cierto es que Shakira, quien dialogó con la revista Elle a finales de setiembre, no se ha querido referir a los entretelones de la culminación de su relación pero los indicios apuntan a una serie de infidelidades de Piqué.

GERARD PIQUÉ ANUNCIÓ SU RETIRO DEL FÚTBOL PROFESIONAL

Este jueves por la tarde, el deportista de 35 años utilizó sus redes sociales para comunicar que este sábado 5 de noviembre jugará su último cotejo como futbolista profesional, será en el Barcelona vs. Almería, que se celebrará el Camp Nou.

“El futbol me lo ha dado todo, el Barza me lo ha dado todo, ustedes culés me lo han dado todo y ahora que los sueños de niño se han cumplido quiero decirles que es momento de cerrar este círculo”, expresó Piqué en el video que subió a sus redes.

No obstante, algunos internautas, sobre todo aquellos que andan pendientes de su ahora expareja Shakira, deslizaron un posible motivo que precipitó su retiro de las canchas.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

¿SHAKIRA HABRÍA SIDO UNO DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE PIQUÉ SE RETIRA DEL FÚTBOL?

Hace unos meses, Barcelona llegó a un acuerdo con Spotify, patrocinador del equipo, para que el nombre de distintos artistas se promocionara en la camiseta blaugrana. Uno de los artistas es Shakira, y aparecerá próximamente en la camiseta del club promocionando a la plataforma, según publicó el diario “La verdad”.

Y si bien la imagen que se publicó con la camiseta y el nombre de la cantante era falsa, sí es cierto que existe un acuerdo entre Spotify y el Barza para promocionar a artistas. De hecho, el logo del rapero Drake apareció en la camiseta “culé” en el reciente clásico contra el Real Madrid.

El rapero Drake ha sido el primer artista cuyo logo apareció en la camiseta del Barza gracias a la esponsoría de Spotify (Foto: Barcelona)

Frente a esta información, varios internautas señalaron que el catalán se retira anticipadamente -pues ya había señalado que su adiós estaba cerca- para evitar llevar la marca de su ex en el pecho. “Piqué se retira para no tener que llevar la camiseta con el anuncio de Shakira”, ha dicho un usuario a través de Twitter.

La camiseta con el logo de Drake la usaron en octubre pasado en el clásico que perdieron 3-1 ante Real Madrid (Foto: AP)